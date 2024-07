Forti maestrale e tramontana: massimo pericolo incendi fino a giovedì e mare freddo sulla Baia del Leone

La situazione rimarrà calda per un lungo periodo questa settimana nel sud-est. Come bonus, i venti saranno forti quindi il rischio di incendio sarà molto alto. Un altro effetto è il forte calo della temperatura dell'acqua del mare intorno a Lion Bay.

Elevato pericolo incendi nel Sud-Est







Lunedì pomeriggio Mistral e Tramontan hanno raggiunto velocità di 80 o addirittura 90 km/h. Il pericolo di incendio è stato quindi descritto come estremo vicino alla costa dei Pirenei orientali e dell'Audie. Il rischio era alto anche all'interno del Var. I rischi rimarranno molto elevati martedì e mercoledì per poi migliorare giovedì a causa dell'indebolimento dei venti. Informarsi regolarmente per non entrare in un massiccio probabilmente chiuso al pubblico. Martedì, ad esempio, è stato bloccato l'accesso a 3 massicci nel distretto di Audi. Questi sono i blocchi Clape, Fontfroide e Pinedes – Cremades. Martedì è tornato un caldo da forte a molto forte nel sud-est, il che non aiuta ad aumentare il rischio di incendi.







Diminuzione della temperatura del mare

Un'altra conseguenza dell'aumento dei venti è una diminuzione della temperatura del marefluttuazione Che spinge l'acqua “calda” nel mare. L'acqua “fredda” risale poi dal fondo del mare verso la superficie, lungo la costa. Pertanto, la temperatura dell'acqua intorno a Lion Bay è aumentata dai 24°C della fine della scorsa settimana ai soli 19-20°C dell'inizio della settimana. Bisogna fare attenzione al rischio di shock idrico, dovuto alla differenza di temperatura tra l'aria calda e il mare freddo.







I venti si indeboliscono giovedì per poi spostarsi a sud venerdì. Pertanto, i rischi di incendio dovrebbero diminuire notevolmente questo fine settimana e il prossimo fine settimana. Tuttavia, le temperature molto elevate continueranno a raggiungere il picco di 36-38°C dall’interno della Linguadoca alla Provenza e alla bassa valle del Rodano.