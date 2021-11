Gli scienziati spiegano perché la variabile delta può autodistruggersi

Il Giappone ha subito un’onda COVID-19 Il numero più alto di casi al giorno è stato di 23.000 ad agosto, ma la scorsa settimana il numero medio di nuovi pazienti Covid-19 al giorno è stato inferiore a 140.

Il professor Etoro Inoue e gli esperti di genetica in Giappone hanno ipotizzato che l’improvviso calo dell’epidemia di Covid-19 abbia causato l’autodistruzione del delta dopo la mutazione.

Tuttavia, questo esperto ha affermato di essere ancora troppo ottimista per credere che il virus SARS-CoV-2 vedrà un declino globale come in Giappone.

Giapponese in Ginza Street (Tokyo, Giappone)

Le mutazioni possono rendere il virus più contagioso, eludere l’immunità o causare malattie gravi. Ma in alcuni casi, le mutazioni diventano un vicolo cieco del processo evolutivo.

Il dottor Simon Clark, dell’Università di Reading (Regno Unito), spiega come Delta può morire dopo l’acquisizione del controllo mondiale: “Il virus accumula così tante mutazioni che non può riprodursi. Una volta completata l’infezione, il virus morirà. Quindi il virus è come un essere umano che non ha mai partorito. Ma questo non significa che gli altri smettano di partorire”.

Questo potrebbe essere quello che è successo con la SARS, ha detto la dottoressa Clark, un altro coronavirus che ha causato un focolaio in Asia nei primi anni 2000.