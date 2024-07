Giochi Olimpici di Parigi 2024: i cieli minacciano la cerimonia di apertura di venerdì

Si prevede che la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, che avrà inizio venerdì 26 luglio alle 19 lungo la Senna a Parigi, sarà sontuosa con uno spettacolo unico della durata di 3 ore e 45 minuti. Gli atleti parteciperanno alla cerimonia di apertura a bordo di più di 85 barche, insieme a più di 3.500 ballerini. Lungo il percorso dal Ponte Austerlitz a Piazza Trocadero, 80 schermi giganti completeranno il vivace spettacolo.







Cielo molto nuvoloso, ma tempo sereno e mite a Parigi

Questo venerdì l'anticiclone che avrebbe protetto il Paese per gran parte della settimana cederà terreno. Una perturbazione di bassa attività si sta insinuando nelle aree vicino al Canale della Manica con cieli nuvolosi e qualche pioggia leggera e sparsa. Avanzerà molto lentamente durante il giorno verso i Paesi della Loira, il bacino parigino e la regione delle Ardenne, ma perderà la sua attività. Sarà quindi accompagnato da molte nubi, ma il rischio di piogge resterà limitato. Si stima che entro questa scadenza si raggiungerà il 30% all'inizio della settimana.







Per quanto riguarda le temperature, saranno completamente stagionali, con temperature che oscilleranno tra 24 e 27 gradi Celsius secondo la maggior parte degli scenari meteorologici per quanto riguarda le temperature massime venerdì pomeriggio. In serata, lo scenario probabilistico di Meteo Consult prevede una temperatura di 23°C alle 19:30 per l'inizio dei festeggiamenti sulla Senna. Alla fine della cerimonia la temperatura dovrebbe essere di 21 gradi Celsius, una temperatura molto piacevole, soprattutto perché il vento sarà leggero e la sensazione è piuttosto estiva.







Guarda le previsioni ora per ora della capitale per questo evento senza precedenti.

Non ci sono temporali, forti venti o ondate di caldo, che è una classica situazione estiva

I temporali, spesso accompagnati da forte pioggia e vento, erano fenomeni particolarmente temuti dagli organizzatori della cerimonia di apertura. Possono stare tranquilli che il tempo promette calma con il timore di piogge leggere o al massimo qualche rovescio se il fronte turbolento della Manica riesce a mantenere una certa attività quando raggiunge l'Ile-de-France.