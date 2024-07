Scoperta dello zolfo puro su Marte

Il rover Curiosity della NASA ha scoperto lo zolfo nella sua forma più pura nel canale Gedes Valles su Marte alla fine di maggio.

Questa scoperta avvenne quando la sonda si rovesciò accidentalmente su una pietra e, rompendola, rivelò cristalli gialli di zolfo.

Curiosity esplora un’area ricca di solfati su Marte dall’ottobre 2023.

Apri in modalità a schermo intero Canale di Gedez Valles. Gli scienziati ritengono che quest'area potrebbe essersi formata a causa di grandi inondazioni d'acqua. Immagine: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Finora su Marte sono stati scoperti solo minerali a base di zolfo, ovvero miscele di zolfo e altri minerali. Ma mai lo zolfo allo stato puro.

Non è chiaro come lo zolfo elementare – che si forma solo in condizioni specifiche – sia correlato ad altri minerali a base di zolfo nella regione. “, spiega la NASA in un comunicato stampa.

Inoltre, Curiosity ha scoperto un intero campo di rocce luminose che somigliavano a quelle frantumate dal rover.

Trovare un campo di pietre ricco di zolfo puro è come trovare un'oasi nel deserto. Citazione da Ashwin Vasavada, scienziato della NASA

Dobbiamo ora spiegare l'inaspettata presenza di zolfo lì. Questo tipo di sorprese rendono emozionante l’esplorazione planetaria “, ha aggiunto lo scienziato.

Apri in modalità a schermo intero Curiosity ha catturato questa foto di rocce con un colore pallido che appare ai bordi. Questi anelli assomigliano ai segni che appaiono sulla Terra quando le acque sotterranee penetrano nelle rocce lungo le fessure, provocando reazioni chimiche che ne cambiano il colore. Immagine: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Essenziale per la vita

Come l'azoto e il fosforo, lo zolfo è un elemento essenziale per la vita. Di solito viene assorbito come solfato e viene utilizzato per produrre due amminoacidi di cui gli organismi hanno bisogno per produrre proteine.

I solfati si formano soprattutto quando lo zolfo viene miscelato con altri minerali nell'acqua.

Pertanto, una volta evaporata, l’acqua lascia tracce di solfato che diventano fonti di informazioni che consentono agli scienziati di comprendere l’evoluzione dell’acqua su Marte.

Tuttavia, la formazione dello zolfo puro richiede una serie di condizioni specifiche che gli scienziati non riescono a spiegare nel luogo in cui è stata ritrovata la roccia.

Il rover ha prelevato un altro campione da una delle rocce e verrà analizzato nelle prossime settimane.

Apri in modalità a schermo intero Il rover Curiosity è arrivato su Marte nell'agosto 2012. Immagine: NASA

Il Canale di Gediz Valles appare come un canalone che corre lungo una parte del Monte Sharp, alto 5 km, sulla cui base il robot sta scalando dal 2014.

Gli scienziati della NASA ritengono che il canale sia stato scavato da flussi di acqua liquida e detriti che hanno lasciato una scia di rocce e sedimenti che si estende per 2 miglia (3,2 km) lungo il fianco della montagna.

Curiosity è una sonda robotica da 900 chilogrammi, grande quanto una piccola automobile e dotata di 10 strumenti di misurazione e monitoraggio. Con un costo di 2,5 miliardi di dollari. Uno dei suoi obiettivi è comprendere meglio come è cambiato l’ambiente marziano miliardi di anni fa.