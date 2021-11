Marte è il centro di un piano straordinario che ha sbalordito tutta l’umanità perché stiamo parlando di qualcosa che molti considerano impossibile, anche se alla fine è necessario. Nello specifico, gli scienziati hanno già confermato che Marte non ha un campo magnetico per proteggerlo dalle radiazioni solari e da altri tipi di radiazioni che viaggiano attraverso l’universo, e questo è un grosso problema per la futura colonizzazione del corpo cosmico. .

Marte può ancora avere un campo magnetico generato dall’umanità, perché un nuovo studio parla di come si è formato attorno al corpo cosmico. Secondo lo studio pubblicato dagli scienziati, attorno a Marte si può creare un campo di particelle altamente cariche con l’aiuto di Phobos, grazie al quale si può produrre una sorta di campo magnetico che fornisce protezione contro tutto. Universo.

Marte: il fantastico piano che ha stupito tutta l’umanità

Marte orbita intorno a Phobos ogni 8 ore e gli scienziati affermano che la carica ionica delle particelle sulla sua superficie può creare un campo magnetico artificiale attorno al pianeta. Naturalmente, ci vorrebbero queste particelle che accelerano per formare il plasma e circondare Marte per fornire la protezione che ha la Terra, che non vediamo su molti pianeti nell’universo, anche se il campo magnetico è molto importante.

“In questo articolo, esploriamo in modo completo, per la prima volta, le sfide pratiche e ingegneristiche che incidono sulla fattibilità della creazione di un campo magnetico artificiale in grado di contenere Marte. Ciò include problemi di progettazione, dove posizionare il generatore di campo magnetico e possibili strategie di costruzione La ragione qui non è giustificare la necessità di una magnetosfera planetaria, ma mettere i numeri sugli aspetti pratici, in modo da poter valutare i vantaggi e gli svantaggi dei diversi approcci ingegneristici”.

Marte potrebbe, in teoria, avere un campo magnetico creato dagli scienziati, ma la procedura stessa è molto complicata, a causa della mancanza di strumenti per farlo a questa scala. Certo, l’umanità può fare qualcosa del genere, con grande sforzo, ma il processo stesso richiederà molto tempo, quindi il passaggio dallo studio a qualcosa di reale è molto lungo, quindi gli scienziati non vanno oltre gli studi al momento.

L’umanità visiterà sicuramente Marte tra almeno un decennio, ma resta da vedere fino a che punto ciò accadrà in una visita breve o lunga.