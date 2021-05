I ricercatori di Oxford affermano che l’acqua più antica del mondo trovata in Canada risale a 1,6 miliardi di anni fa

dimensione del font:

Nuova Delhi: Un team dell’Università di Toronto in Canada ha scoperto quella che potrebbe essere l’acqua “più vecchia” della Terra.

I ricercatori hanno trovato campioni d’acqua da una miniera in Ontario nel 2009. I test condotti dai ricercatori dell’Università di Oxford hanno scoperto che l’età media dei campioni era di 1,6 miliardi di anni, rendendoli il campione d’acqua più antico trovato sulla Terra.

Il team ha anche trovato microbi nei campioni di acqua, che sono sopravvissuti con tracce di idrogeno e solfato. Sebbene sia noto che tali forme di vita esistono sul fondo dell’oceano, questa è la prima volta che tale vita microbica è stata trovata nelle profondità dei continenti.

I risultati possono aiutare gli scienziati a comprendere meglio l’antica Terra e come si è evoluta la vita su questo pianeta.

Marte potrebbe avere vita sotto la sua superficie

Secondo i ricercatori, i microbi potrebbero vivere sotto la superficie di Marte, poiché il pianeta potrebbe avere un ambiente stabile e nutriente per miliardi di anni.

Per avere energia chimica sufficiente per la vita, devono essere presenti sia composti riducenti che ossidanti. La riduzione è un processo chimico che fornisce a una molecola più elettroni e l’ossidazione li elimina. I microbi avranno bisogno di questo “carburante” chimico di base, insieme all’acqua liquida, per sopravvivere.

Mentre la superficie di Marte è arida a causa della mancanza di atmosfera, forti radiazioni e basse temperature, gli scienziati ritengono che il calore del nucleo del pianeta sotto la superficie mantenga i fluidi dell’acqua.

Quando l’acqua sotterranea entra in contatto con le rocce marziane, le reazioni chimiche producono le sostanze chimiche riducenti e ossidanti essenziali per la vita.

Le sostanze chimiche si formano perché le rocce di Marte contengono piccole quantità di radionuclidi intrappolati, che sono atomi instabili che alla fine emettono radiazioni.

Quando questi nuclidi emettono radiazioni, scompongono le molecole d’acqua vicine in gas e ossidi di idrogeno, che sono entrambi sostanze chimiche altamente reattive che lavorano per produrre altre sostanze chimiche che possono sostenere la vita.

I gamberetti mantide sviluppano la capacità di tirare pugni 9 giorni dopo la nascita

La mantide adulta è nota per i suoi potenti pugni, ma gli scienziati hanno ora scoperto che i crostacei sviluppano questa capacità entro nove giorni dalla schiusa.

Le larve di gamberetti mantide subiscono sei o sette mutazioni prima di emergere come adulti adulti. I loro arti e le loro manovre si sviluppano nel tempo.

I ricercatori hanno utilizzato telecamere ad alta velocità e obiettivi ad alta risoluzione per studiare le manovre di un crostaceo in via di sviluppo alle Hawaii. Il team ha pubblicato il loro studio, che ha indicato che le larve di gamberetti mantide potrebbero iniziare a sparare attacchi balistici in appena nove giorni dopo la schiusa.

Gli arti raggiungono accelerazioni di circa 0,385 mm al secondo, che è 5-10 volte più veloci degli snack sporchi che mangi. Il team è stato in grado di vedere i muscoli delicati all’interno dei corpi vitrei delle larve contrarsi mentre l’esoscheletro era flesso.

Gli scienziati hanno scoperto il più grande bagliore mai prodotto dal vicino più vicino del sole

Uno dei più grandi brillamenti stellari mai registrati nella nostra galassia, gli scienziati statunitensi hanno scoperto dal vicino più vicino del Sole, Proxima Centauri.

La ricerca ha implicazioni per la ricerca della vita al di fuori del sistema solare terrestre. La stella è stata a lungo l’obiettivo degli scienziati che sperano di trovare la vita al di fuori del sistema solare terrestre.

Proxima Centauri è una nana rossa – il tipo più piccolo, più debole e più comune di stelle di sequenza principale nella galassia – relativamente vicino al nostro sistema solare, a soli quattro anni luce di distanza. Ospita un pianeta, Proxima Centauri b, in quella che è conosciuta come la “zona abitabile”, una regione intorno a una stella che ha la gamma di temperature corretta per ospitare l’acqua liquida sulla superficie di un pianeta.

Tuttavia, mentre studiavano Proxima Centauri usando telescopi terrestri e spaziali, gli scienziati hanno scoperto un bagliore o un’esplosione di radiazioni che è iniziata vicino alla superficie della stella, uno dei più feroci visti in qualsiasi parte della galassia.

I risultati del team suggeriscono una nuova fisica che potrebbe cambiare il modo in cui gli scienziati pensano ai bagliori stellari. Ciò significa anche che la stella è volubile, il che riduce la possibilità che qualsiasi forma di vita sia presente su di essa.

