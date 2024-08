Il canyon più profondo del mondo nasconde un albero gigante

Situato nella regione autonoma del Tibet, il Grand Canyon Yarlung Zangpo è spesso descritto come la valle dimenticata. Anche se meno conosciuta della sua controparte americana in Arizona, questa splendida struttura detiene il titolo di canyon più grande della Terra per lunghezza e profondità.

Una valle come nessun'altra

Gran Canyon dentro Yarlung Zangpo Si estende per ca 505 kmCiò lo rende sessanta chilometri più lungo del famoso Grand Canyon in Arizona. Il nome della valle risale al fiume Yarlung Zangpo, soprannominato dagli avventurieri “Montagna dei fiumi” a causa della sua impressionante altitudine media di 4.000 metri e del difficile accesso. Questo fiume ha origine nel Tibet occidentale vicino al ghiacciaio Angsi prima di serpeggiare verso est attraverso l'altopiano tibetano e piegare bruscamente a sud-ovest per unirsi infine al fiume Brahmaputra.

In termini di profondità, il canyon ha una profondità media 2.270 metri, Ma raggiunge un livello impressionante 6.009 metri Nel suo punto più profondo. In confronto, quelli dell'Arizona sono alti circa 1.857 metri nel punto più basso. Questo tratto profondo si trova tra due imponenti vette: Namsha Barwache raggiunge i 7782 metri, e Bacca Giallaleggermente più in basso a 7294 metri. Questa regione è una delle aree più aspre e meno esplorate del mondo e presenta enormi sfide ad avventurieri e scienziati.

Una meraviglia geologica e ambientale

La formazione del Grand Canyon di Yarlung Zangpo risale a ca Tre milioni di anniQuando le forze tettoniche iniziarono a spingere la crosta terrestre verso l'alto. Questi movimenti tettonici portarono alla massiccia erosione del letto del fiume Yarlung Zangpo, scolpendo lo straordinario paesaggio che vediamo oggi. Questa erosione, combinata con i processi geologici dinamici nell'area, continua a modellare la valle.

Oltre alle sue impressionanti caratteristiche geologiche, il Grand Canyon Yarlung Tsangpo ospita una biodiversità unica con molte specie endemiche che prosperano in questo ambiente isolato.

Nel maggio 2023, un gruppo di ricerca dell’Università di Pechino è riuscito a raggiungere questo obiettivo scoprire L'albero più grande mai registrato in Asia. Questo è tutto Un cipresso alto 102 metri. Sebbene la sua specie esatta non sia stata ancora determinata, è possibile che si tratti di un cipresso dell'Himalaya (Cospressus torollosa(o cipresso tibetano)Coppersus gigante). Questa scoperta evidenzia l’importanza ecologica dell’area e la necessità di conservare questo habitat unico.

Ecco un quadro completo dell'albero più alto dell'Asia:

Il Grand Canyon Yarlung Tsangpo si presenta quindi come una meraviglia naturale che sfida i superlativi. La grandezza, la profondità e la diversità del suo ecosistema lo rendono un affascinante argomento di studio per geologi, ecologisti e avventurieri di tutto il mondo.