Perché gli scienziati vogliono che i minuti durino 59 secondi

La pandemia globale ha cambiato le nostre abitudini, ma ha in qualche modo confuso la nostra normale visione del tempo. Stare a casa può creare la sensazione che gli orologi si muovano più lentamente del solito. La verità è che l’idea specifica di ogni persona non è l’unico fattore che influenza il tempo.

La Terra non solo si muove, ma accelera anche ogni anno che passa in questo ciclo, il cui risultato finale è quello di accorciare i giorni. A prima vista, questo potrebbe non sembrare un problema, ma può avere conseguenze disastrose se non si trova un modo per organizzare questo processo. Tuttavia, gli scienziati stanno già cercando una soluzione e hanno un’idea interessante.

Secondo loro, l’alta velocità con cui si muove viene compensata Terra Questo potrebbe essere fatto “rimuovendo 1 secondo”, quindi il minuto diventa 59 secondi invece di 60, secondo il BGR. In passato abbiamo aggiunto i secondi per impostare l’ora, e ora ci attende il processo inverso.

Tuttavia, implementare questa idea è un compito molto complesso. Quasi nessuno sente l’assenza di un secondo nella propria vita quotidiana ogni 60. La verità è che questa compensazione del tempo causata dalla rotazione del pianeta avrà un grave impatto sugli scienziati e sugli strumenti che utilizzano per svilupparli.

Anche i sistemi informatici possono essere gravemente danneggiati. Ad esempio, nove anni fa, l’aggiunta del secondo ha bloccato molti server e siti web. Questi includono pagine come Reddit, Yelp e LinkedIn, nonché dispositivi Linux e Javascript.

Gli scienziati hanno promesso di essere molto attenti nel rimuovere un secondo di minuto.

Altro da Digital: Gli scienziati hanno creato un motore che accelererà il tempo di viaggio verso Marte