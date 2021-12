Adesso cambia tutto! Sogni, speranze e paure dell’inverno (con la neve) »ILMETEO.it

Meteo: ora tutto sta cambiando! Sogni, speranze e paure dell’arrivo dell’inverno (con la neve)

Cambia tutto questa volta noi Sospesi per mesi in un tepore surreale, ma spesso battuti e sorpresi dalla pioggia insolitamente forte, viviamo quest’ultima parte d’autunno aspettando un cambiamento nell’inevitabile inverno che, come sempre e come ogni volta, ci dividerà tra coloro che amano Sostantivo Non è.

Fino a pochi giorni fa nulla all’orizzonte spegneva l’immaginazione, ma oggi i centri di calcolo, che sono ormai i veri artefici delle previsioni del tempo in ogni momento, accendono una luce nel buio, cambiando prospettiva: Adesso cambia tutto!

La bolla in cui ci trasciniamo pigri da mesi, poiché quell’estate è troppo lunga per molti, ma forse troppo corta per altri, è comunque destinata a svanire, lasciandoci solo i soliti ricordi di una stagione che passa, che è per una vacanza o solo un weekend Una notte, una stella.

Ma anche le luci sono accese Le speranze si intrecciano con i sogni del prossimo invernoTra la voglia di neve, lo sci o la solitudine, paura Da una stagione cruda e buia.

Ordunque, nei giorni scorsi gelide correnti settentrionali sono scivolate dalle latitudini settentrionali verso il Mediterraneo, con numerose perturbazioni causando nevicate anche in Valpadana e a tratti così abbondanti sulle nostre altitudini, una vera manna all’orizzonte ormai prossimo al periodo delle vacanze invernali.

Adesso il tempo si sta prendendo una pausa ma il vero inverno deve ancora arrivare e ci saranno ancora tante occasioni per rivedere la nostra città o il nostro paesino. bianco Per tornare almeno un attimo, bambini, a quella bolla, così dolce e naturale, dove tutto era bello, facile, spensierato, ignaro del mondo e della vita, ma in generale da allora hanno temperamento natura È sempre lì, a guardarci.