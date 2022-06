La Internet Society si impegna a espandere l’accesso a Internet in Africa

Mentre la Internet Society (ISOC) celebra il suo 30° anniversario come organizzazione globale senza scopo di lucro che sostiene un Internet aperto e connesso a livello globale, l’organizzazione chiede un’azione accelerata per sviluppare ulteriormente Internet in tutta la regione africana.

Durante la World Telecommunication Development Conference (WTDC) 2022 tenutasi a Kigali, in Ruanda, dal tema “Connecting the Disconnected for Sustainable Development”, Dawit Bekele, vicepresidente regionale della Internet Society in Africa, ha elogiato i progressi compiuti dalle parti interessate nell’ampliamento dell’accesso il continente, incoraggiando al contempo sforzi più collaborativi per colmare il divario digitale.

L’Africa subsahariana ha la più alta crescita della penetrazione di Internet a livello globale, passando da meno dell’1% nel 2000 al 30% di oggi. Tra il 2019 e il 2021, l’uso di Internet in Africa è aumentato del 23%. Nonostante questa crescita sbalorditiva, c’è ancora un divario nella copertura per oltre 840 milioni di persone che non hanno accesso a Internet affidabile e conveniente.

“La pandemia di COVID-19 ha dimostrato il valore della connettività Internet, che è stata un’ancora di salvezza essenziale per la continuità del business, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, del governo e di altre attività vitali.

Elogiamo i significativi investimenti negli ultimi decenni per sviluppare l’infrastruttura Internet, che ha reso Internet disponibile a più persone in tutto il continente. Tuttavia, la pandemia evidenzia anche il divario digitale che persiste, in particolare nelle aree rurali, remote e persino urbane di tutto il mondo”, ha affermato Dawit Bekele.

In Ghana, in particolare, ISOC ha un capitolo locale che continua a sviluppare Internet Exchange Point e conduce eventi di formazione tecnica per incoraggiare e promuovere politiche, standard e protocolli Internet che mantengono Internet aperto, connesso e sicuro a livello globale.

Il networking comunitario è un modo per aiutare ad affrontare il divario digitale.

Sono infrastrutture di comunicazione costruite, gestite e utilizzate dalle comunità locali e rappresentano una soluzione sostenibile per affrontare le lacune di comunicazione nelle aree svantaggiate. La Internet Society ha una lunga storia di collaborazione con comunità di tutto il mondo per finanziare, costruire e formare persone con le competenze per gestire e mantenere reti di comunità.

In Africa, Internet Society ha contribuito a costruire reti di comunità in Sud Africa, Zimbabwe, Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Kenya, Nigeria, Namibia, Marocco, Senegal ed Etiopia.

Al WTDC, l’organizzazione si impegna a supportare 100 soluzioni di connettività complementari per l’offline e a formare 10.000 persone per costruire e mantenere l’infrastruttura Internet, il tutto entro il 2025 nell’ambito della Partner2Connect Digital Coalition, un’iniziativa guidata dall’International Telecommunication Union (ITU) che mira a promuovere una connettività significativa e la trasformazione digitale nelle comunità difficili da collegare in tutto il mondo.

Anche l’interconnessione delle reti locali, dei fornitori di contenuti e degli utenti è vitale per l’espansione di Internet in tutta l’Africa. Attualmente, milioni di dollari vengono spesi ogni anno per instradare il traffico Internet locale attraverso costosi collegamenti internazionali. Questo non solo rende Internet più lento e più costoso per gli utenti di Internet, ma limita anche i tipi di applicazioni che possono essere eseguite su Internet locale. Per questo motivo, Internet Society è stata in prima linea nel supportare la creazione e la crescita di Internet Exchange Point (IXP) che abilitano e incoraggiano il traffico locale.

La ricerca ISOC mostra che gli IXP migliorano l’esperienza dell’utente finale, riducono i costi di accesso e stimolano lo sviluppo di Internet locale e di ecosistemi interconnessi transfrontalieri. Migliorando i servizi Internet locali e riducendone i costi, gli IXP ben gestiti aprono nuovi mondi di possibilità con investimenti modesti.