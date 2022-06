Intorno al mondo: 7 attrazioni da non perdere

Viaggiare in tutto il mondo o visitare regioni di tutto il mondo è il sogno di molte persone. Se le tue destinazioni sono facili da scegliere, allora scegliere le attrazioni e le attività da fare in loco può essere più complicato. Per evitare di spendere soldi o perdere tempo, è importante scommettere su luoghi di interesse o attività da non perdere. Se un viaggio nelle acque di Venezia in Italia fa sognare molte persone, allora un safari nel deserto 4×4 a Dubai è l’ideale per vivere sensazioni potenti. Scopri 7 attrazioni da non perdere se decidi di viaggiare per il mondo.

Il Museo del Louvre a Parigi: un must in Francia

Mentre la Torre Eiffel cattura l’attenzione di tutti, il Louvre di Parigi, uno dei più grandi musei del mondo, è un monumento indimenticabile che è l’orgoglio della Francia. Questo edificio a forma di piramide era una volta una fortezza costruita nel 12° secolo. Successivamente, nel XIV secolo, divenne un edificio reale prima di essere convertito nel 1793 in un museo. La struttura oggi ospita più di 35.000 opere d’arte, la più antica risale a 9.000 anni fa. Puoi visitare il Louvre attraverso una piattaforma come L’esperienza di oggiun Centro prenotazioni viaggiTrasporti e biglietti.

Visita l’Empire State Building e la Statua della Libertà a New York

La città della moda e del lusso, New York è anche una destinazione d’affari. Se decidi di mettere le valigie in questa città, Visita l’Empire State Building e il statua della Libertà Sono posti da vedere. L’Empire State Building è l’edificio leggendario della città ed è la torre più famosa degli Stati Uniti. Inoltre riceve più di 4 milioni di visitatori all’anno. L’altezza di questo edificio è di 381 metri e offre una splendida vista sulla città. Costruito nel 1931, ha 120 piani di circa 1800 gradini e 73 ascensori. La Statua della Libertà non è solo un monumento storico di New York, è anche un vero e proprio simbolo degli Stati Uniti. È alta 93 metri ed è stata eretta nel 1886 su un isolotto che custodisce l’ingresso del porto dopo essere stato costruito e assemblato in Francia. Fai un tour per scoprire la ricca storia di quest’opera con una donna che agita una torcia con la mano destra.

Prima di andare alla scoperta di questi monumenti emblematici, prenditi il ​​tuo tempo Prenota le tue attività online attraverso un sito specializzato. Nessuno vuole aspettare in una lunga fila al sole per raggiungere un sito turistico. Pertanto, la prenotazione anticipata è la soluzione migliore per risparmiare tempo e garantire la disponibilità dei posti e della lingua della guida richiesta. Ciò consente anche di ottenere prezzi interessanti e di beneficiare di un servizio di alta qualità. Non solo avrai diritto alle visite guidate di ogni destinazione, ma potrai anche specificare la durata delle escursioni. Infine, queste piattaforme di prenotazione di attività turistiche forniscono biglietti per visite a molte altre grandi città come Parigi, Londra e Dubai.

Scopri i segreti della cucina italiana e goditi un tour nelle acque di Venezia

Famosa in tutto il mondo, la cucina italiana non lascia nessuno (o quasi) indifferente. Che tu sia un fan della cucina raffinata, epicureo o gourmet, puoi scoprire i segreti dei piatti più famosi di questo paese. Basta seguire un corso di cucina con un’accogliente famiglia italiana. Alla fine di questa divertente esperienza, sarai in grado di farlo Assapora i frutti del tuo lavoro con il vino locale. Dopo il pasto, perché non concedersi una boccata d’aria fresca sulle calme acque di Venezia? Da soli, in coppia, in famiglia o con gli amici, un giro in gondola vi permetterà di scoprire il fascino irresistibile di questa città galleggiante. Questa sarà l’occasione per visitare alcuni dei monumenti della città come la Chiesa di San Marco e il Museo del Corriere che ripercorre la storia della città.

Esplora il deserto di Dubai con un safari 4×4

Se Dubai è famosa nel mondo per i suoi grattacieli che bucano le nuvole, allora anche la Città d’Oro è la sua casa Attrazioni che ti faranno trascorrere momenti indimenticabili. Ad esempio, puoi esplorare il deserto su un veicolo a quattro ruote motrici. Questa sarà un’opportunità per te di vivere splendidi paesaggi e dune di sabbia ondulate. Per conservare ricordi emozionanti, puoi anche cavalcare i cammelli.

Tifosi di calcio: visita il Museo e lo Stadio di Barcellona

Sai ? Camp Nou, stadio di Barcellona È il più grande stadio di calcio in Spagna e in Europa. Se sei un tifoso di calcio, approfitta della tua vacanza a Visita questo luogo leggendario che ha ospitato i più grandi calciatori del pianeta. Puoi anche fare un tour del museo per scoprire la meravigliosa mostra dei trofei, l’area Macy’s e le mostre temporanee. Le installazioni multimediali permettono di rivivere tutti i bei tempi di questo club, fondato nel 1899.

Immergiti nella mitologia greca visitando il Tempio di Poseidone ad Atene

La mitologia greca affascina con le sue divinità soprannaturali e l’incredibile mitologia. Vuoi tuffarti in queste storie che ti fanno sognare film e fumetti? Prendere la direzione di Atene. Troverai il Tempio di Poseidone in cima a uno sperone roccioso a Capo Sounion, sulla costa meridionale dell’Attica. Costruito tra il 444 e il -440, questo antico edificio è dedicato al dio olimpico del mare e offre una vista panoramica sulle numerose isole della zona.

Fai un viaggio a Las Vegas per vivere la diga di Hoover

La diga di Hoover è lunga 380 metri e alta 200 metri, ed è considerata uno degli edifici più importanti del XX secolo. Ha permesso al lago Mead, il più grande corso d’acqua artificiale degli Stati Uniti, di emergere. La costruzione della diga ha richiesto 5 anni, dal 1931 al 1936. Se stai facendo un viaggio a Las Vegas, assicurati di Visita il Museo della Città Per scoprire la storia della capitale mondiale dello spettacolo.