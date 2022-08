In Italia, Lupin ha ispirato la sua rapina, ma senza successo

Netflix Netflix

Lupin – La tradizione poteva essere un successo, ma niente è andato come previsto per questo rapinatore italiano di 21 anni. È stato gravemente ferito a un braccio durante un furto con scasso in un bar nella cappella di una chiesa a Monza, nel nord Italia, ma il giovane pensava di aver messo le probabilità dalla sua parte.

Infatti, come detto Guardiano In questo martedì, 12 ottobre, la persona in questione, il cui nome non è stato rivelato, ha poi detto alla polizia di essersi ispirato all’astuzia e alle tecniche del personaggio Assani Diop, che Omar Sy ha messo in piedi nella serie. lupino Trasmissione su Netflix, per impegnare il suo discorso.

Il giovane, che indossava una giacca di pelle simile a quella indossata dal personaggio, disse di aver prima aspettato che suonassero le campane della chiesa per poter rompere con il braccio una finestra dell’osteria. Una volta dentro, il ladro ha prelevato 21 euro dal registratore di cassa più una bottiglia di spremuta d’arancia frizzante prima di scappare.

Il problema era che le sue ferite al braccio erano molto gravi e il giovane ha dovuto cercare aiuto per curarsi. Guardiano Spiega che l’italiano ha prima mentito sulle ragioni di questi – sostenendo di essere stato lui stesso derubato e aggredito – prima di confessare.

Come sottolinea il quotidiano britannico, non è la prima volta che i ladri fanno progetti audaci in Italia. Così quattro persone sono state arrestate a Milano a gennaio dopo aver rubato alcuni appartamenti a celebrità e influencer. il loro stile? Usa Instagram per monitorare ogni loro mossa. Sono riusciti a rubare migliaia di euro di gioielli, borse e orologi.

Vedi anche su The HuffPost: Omar Sy crea un diversivo come Arsène Lupin nella metropolitana di Parigi