Prima Divisione: Abu Dhabi Media e STARZ PLAY collaborano

Abu Dhabi Media Company (ADM), la principale emittente pubblica e società di media degli Emirati Arabi Uniti, e Starzplay, il servizio di video on demand (SVOD) in più rapida crescita in Medio Oriente e Nord Africa, hanno acquisito i diritti di trasmissione esclusivi della Serie A ( “Serie A”) dalla “Coppa Italia” (Coppa Italia) e dalla “Supercoppa Italiana” (Supercoppa Italiana) per le prossime tre stagioni di quest’anno.

A seguito di un’offerta competitiva di Abu Dhabi Media e STARZ PLAY, la Federcalcio italiana, uno dei campionati più forti d’Europa, ha concesso i diritti di trasmissione. Pertanto, la migliore qualità di visione viene offerta agli appassionati di calcio della regione e con i più alti standard di trasmissione.

Con oltre 2,1 milioni di abbonati regionali, Starzplay fornirà la massima visibilità ai club di “Serie A” per espandere il marchio a una popolazione di 400 milioni di persone. Questo accordo è un esempio di una partnership di successo tra ADM e Starzplay, che hanno rafforzato la loro cooperazione al fine di espandere l’offerta sportiva (AFC, UFC, FIFA Club World Cup) ai tifosi della regione.

Commentando l’accordo, Haitham Al Kathiri, CEO ad interim di Abu Dhabi TV Network, ha dichiarato:

“L’acquisizione da parte di AD Sports dei diritti di trasmissione esclusivi di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana sottolinea la nostra posizione di leadership e sottolinea la nostra competenza tecnica e profilo mediatico. Insieme al nostro partner STARZPLAY, non vediamo l’ora di presentare queste competizioni amate da milioni di calcio fan di tutto il mondo.

Danny Bates, Chief Commercial Officer di Starzplay, ha dichiarato: “Gli sport nell’over-the-top (OTT) sono una priorità per noi, abbiamo investito nella categoria degli sport dal vivo nell’ultimo anno e la nostra piattaforma ha registrato una crescita impressionante degli abbonamenti. Come parte della nostra strategia di lunga data Gamma, rendiamo questa categoria di contenuti uno dei nostri prodotti principali, fornendo il meglio dell’intrattenimento sportivo agli abbonati nella regione. Con il nostro eccellente supporto tecnico e clienti, Starzplay è senza dubbio la migliore piattaforma oggi per cogliere questo straordinaria opportunità”.

Così Starzplay aggiunge un altro prestigioso campionato sportivo al suo portafoglio in continua crescita di eventi sportivi dal vivo. La “Serie A” sarà il fulcro dell’offerta sportiva di Starzplay che includerà altre importanti risorse internazionali e regionali come la Confederazione asiatica di calcio (AFC), l’Ultimate Fighting Championship (UFC), gli sport di Abu Dhabi e gli eventi FIFA, come il recente FIFA . La Coppa del Mondo per club FIFA si è svolta ad Abu Dhabi.

Ricorda che questo servizio è disponibile in 19 paesi in Medio Oriente, Nord Africa e Pakistan.