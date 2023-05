Anastasia e Tina Arena non sono mascherate

Modifica di TF1/HuffPost Modifica di TF1/HuffPost Il canguro e la pianta carnivora sono stati svelati in “Mask Singer” di TF1 il 19 maggio 2023.

CANTANTE IN MASCHERA – Nel sesto prime time della quinta stagione di maschera cantante Su TF1, venerdì 19 maggio, due nuovi personaggi – due superstar internazionali – hanno rivelato le loro identità.

In un costume da canguro, Anastasia è stato il primo personaggio rivelato dalla giuria di quattro detective: Kev Adams, Michel Bernier, Elodie Frigg e Jeff Banachlock.

Tra gli indizi svelati per aiutare a identificare la cantante americana 54enne: una parrucca rosa, occhiali rosa o la frase Interpretare le principesse non è il mio stile.che si dice in inglese “non quel tipo”È il titolo del suo primo album.

Il canguro, noto anche come Anastacia, ha cantato in modo straordinario Non lasciare che il sole tramonti su di me Elton John nello show.

Il secondo personaggio a rivelare la sua vera identità, in costume da pianta carnivora, è stata Tina Arena.

Per svelare la cantante australiana 55enne, giuria e telespettatori avevano, tra gli altri, questi indizi: Italia, Chicago, Los Angeles, Camel “Una donna che ha raggiunto altezze, una donna che assume se stessa, non ha paura delle maschere.”COME “Parigi è molto presente”.

In particolare è stata interpretata la pianta carnivora, nota anche come Tina Arena la fama La cantante spagnola Rosalía.

