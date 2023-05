Giorgia Meloni: il presidente del Consiglio italiano incontra i leader Ue a Bruxelles

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano eletta il 22 ottobre, incontrerà giovedì a Bruxelles i leader dell’UE per la sua prima visita ufficiale fuori dall’Italia.

Che conferma la sua volontà di essere parte di una politica europeista, pur affermando la sua visione per l’Italia e la sua posizione sulla scena internazionale.

Giovedì si recherà a Bruxelles la nuova presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni.

In programma, un incontro personale con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e poi un incontro con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Conferma della posizione dell’Italia in ambito europeo

Questo sarà il primo rilascio ufficiale di Giorgia Meloni, meno di due settimane dopo essere stata eletta capo del governo italiano. Nel suo primo incontro con i deputati del suo Paese, ha sottolineato che “l’Italia è parte integrante dell’Europa e del mondo occidentale”. Ma il capogruppo di Fratelli d’Italia (FdI) intende “contribuire a cambiare certe regole” dell’Unione Europea che “non funzionano”.

La visita di Georgia Meloni a Bruxelles si preannuncia comunque cruciale per garantire il sostegno economico dell’Ue in un momento in cui all’Italia verranno concessi quasi 200 miliardi di euro in sussidi e prestiti nell’ambito del recovery fund post pandemia. Un aiuto fondamentale per l’economia italiana, che ha debiti fino al 150% del Pil e dovrebbe entrare in recessione nel 2023.

Nella sua prossima uscita sulla scena internazionale, la Presidente del Consiglio italiano parteciperà al Vertice COP27 a Sharm El-Sheikh (Egitto) il 7-8 novembre, nonché al Vertice G20 in Indonesia il 15-16 novembre.