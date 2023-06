Aurélien Paret-Peintre vince la quarta tappa

Luca Bettini/AFP Luca Bettini/AFP

CICLISMO – Cocoricò! Il francese Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën) ha vinto la quarta tappa del Tour d’Italia martedì 9 maggio a Lago Lacino con una vittoria in volata davanti al norvegese Leknisund, che ha indossato la maglia rosa di leader.

Questa è la terza vittoria della sua carriera, e la migliore di sempre. Il 27enne alpinista savoiardo ha usato il suo speed point per alzare le braccia alla fine di un lungo rettilineo.

Tra Venosa e il Lago Laceno (175 km), i due uomini si sono dimostrati più forti di una fuga di sette corridori che hanno resistito al ritorno del gruppo mentre Remco Evenepoel, come annunciato, ha ceduto la testa della classifica generale. Quindi non sprecare troppe energie per difenderlo.

Il belga è ora secondo nella classifica generale, a 28 secondi da Lekenesund ea due secondi da Barrett Pinter, terzo.

Il francese ha commentato: “Il Giro era il mio grande obiettivo per quest’anno, mi sono preparato molto bene per queste tre settimane. Oggi volevo essere in fuga. È fantastico: siamo arrivati ​​per vincere una tappa, quindi è fantastico per la mia squadra .”

“Ho aspettato fino alla fine per fare la differenza”

Mentre Leknessund si è staccato per primo nella sezione finale della salita finale, Paret-Peintre è riuscito a dare il massimo negli ultimi tre chilometri per vincere.

“Sapevo di essere più veloce di lui, quindi ho aspettato fino alla fine per fare la differenza”.ha aggiunto Paret-Peintre.

Vincitore del GP de la Marseillaise nel 2021 e del Tour des Alpes-Maritimes e Var all’inizio dell’anno, Paret-Peintre consegna al suo team AG2R-Citroën la sua prima vittoria nel World Tour (First Class) nel 2023.

Ma ci sono stati due uomini felici martedì da quando Leknesund, un giovane scalatore di 23 anni, ha indossato la maglia di leader per la prima volta in un Grand Tour.

“È davvero bello, volevo vincere la tappa perché non sapevo se sarebbe andata bene con la maglia rosa. Ho messo tutto in attacco ma mi facevano tanto male le gambe. L’obiettivo di questa mattina era essere in maglia rosa, ma pedalare è così difficile. Quindi è fantastico arrivarci “ha commentato il norvegese.

