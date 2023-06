Al Giro d’Italia Remco Evenepoel ha preso l’elicottero e fa arrabbiare doppiamente l’Uci

Twitter Soudal-Quick Step Twitter Soudal-Quick Step Il campione del mondo Remko Evenepuel è salito sull’elicottero dopo l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia che ha fatto arrabbiare l’UCI.

CICLISMO – Un problema matematico e ambientale. Per tornare al loro hotel pochi minuti dopo che il settimo posto del Tour d’Italia ha raggiunto la quota, molti dei corridori si sono rifugiati in un elicottero.

In questa foto postata venerdì 12 maggio in serata, vediamo in particolare il campione del mondo belga Remco Evenpoel e i suoi compagni di Soudal Quick-Step sorridere all’attrezzo che li ha trasportati dopo aver raggiunto la vetta del Gran Sasso. La formazione belga ha persino condiviso la foto di un elicottero che volava a oltre 2.000 metri.

Un’altra squadra ha utilizzato questo mezzo di trasporto, fornito dall’organizzatore in cambio di un pagamento finanziario: Bahrain Victorious.

Allo stesso tempo, altri concorrenti, come il francese Rudi Mollard, facevano la fila con la folla per prendere gli autobus e le gondole che li portavano dove erano parcheggiati gli autobus della squadra. Una trasmissione molto più lenta ha perso tempo prezioso per il recupero in vista dell’ottava tappa di sabato.

Instagram Rudy Germano Reale Instagram Rudy Germano Reale Rudy Mollard ha preso la funivia con la folla per tornare al suo hotel dopo la tappa 7 del Tour d’Italia.

Una disparità di trattamento ha fatto reagire l’UCI, la federazione ciclistica internazionale. In un comunicato diffuso sabato ha denunciato l’ingiustizia sportiva e si rammarica della scelta fatta dalla squadra campione del mondo. “Questa caratteristica rappresenta una totale mancanza di equità sportiva ed è incoerente con le disposizioni normative intese a fornire parità di trattamento nel trasporto delle squadre ai loro hotel”, si legge.

Poco dopo, l’UCI segnala anche il problema ambientale posto dall’uso degli elicotteri. “L’uso di un elicottero per un numero limitato di corridori va anche contro il principio di riduzione dell’impronta di carbonio richiamato nelle specifiche degli organizzatori”, scrive.

Sono state menzionate anche sanzioni, di cui non conosciamo la natura.

