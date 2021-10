Fofi Genimata: “Sì” all’accordo con la Francia

Messaggio del presidente del Movimento per il cambiamento sull’accordo di difesa con la Francia

“Sì a un accordo con il Francia . disse FUFI GENEMATA dal suo passo Parlamentosottolineando che Movimento per il cambiamento La Grecia vuole buone relazioni con Parigi, in un momento in cui “la Turchia sta intensificando le sfide”. Ma allo stesso tempo ha aperto il fuoco sul premier, per la precisione, oltre che sull’epidemia, in relazione all’accordo ha parlato di problemi, ma come ha detto il governo può lavorarci sopra.

“Abbiamo bisogno di una nuova strategia nazionale che affronti la posizione della Turchia. Sediamoci finalmente a un tavolo, signor Mitsotakis, per discutere gli interessi della Grecia. “La signora Genimata, mentre iniziava a parlare, ha diretto il suo fuoco su Kyriakos Mitsotakis e Alexis Tsipras.

“Non siamo riusciti a realizzare una strategia nazionale unificata perché il governo rifiuta il dialogo”.

Riguardo all’evoluzione dell’epidemia, ha sottolineato che il governo ha grandi responsabilità, visto che la faccenda non è ancora finita. Contrassegnando i nuovi privilegi per la vaccinazione, il primo ministro ha avvertito: “Sarà un rischio se non ci sarà un’adeguata supervisione delle procedure”.

Infine, per essere precisi, chiarisci che si avvicina un inverno rigido mentre la precisione sta già interessando case e aziende. Pertanto, ha invitato il governo a prendere le misure necessarie per sostenere l’economia.

