La sua straziante storia di adozione è stata rivelata!

Torna sulla scena mediatica Vincent Didin, guest star di Quotidien, la trasmissione cult condotta da Yann Barthès su TMC.

L’uomo che ha iniziato la sua carriera come editorialista nello stesso programma è ora pronto a brillare sotto i riflettori con il suo nuovo spettacolo, Straw Hat from Italy. Lo spettacolo si svolgerà al Théâtre de la Porte Saint-Martin.

Ma al di là del suo talento sul palco, è importante ricordare che Vincent Didin, che aveva una relazione con Marc-Olivier Vogel, ha una storia personale davvero impressionante. In effetti, l’attore è stato adottato. Si è davvero fidato di questo argomento, rivelando parte del suo viaggio. Nato vicino a Mâcon, in Saône-et-Loire, Vincent Didin non sapeva bene da dove venisse.

All’età di cinque mesi è stato abbandonato dalla madre biologica e, con l’amore e l’attenzione di un insegnante e insegnante di educazione speciale, ha fondato una nuova famiglia. I suoi genitori, Vincent Dean, li trovano adorabili!

Questo unico figlio ha scoperto di essere stato adottato per caso, all’età di cinque anni, quando uno dei suoi compagni di classe ha rivelato di essere stato adottato. Fu allora che condivise questa notizia con la sua madre adottiva, che gli rivelò la verità in modo molto semplice: “Ah sì, Adrien è stato adottato. Beh, anche tu. E così è finita questa storia commovente”, ha detto alla rivista M Le Monde in 2020.

