La BBC ha respinto le denunce dell’Eurovision Song Contest 2021. – Marseille News

L’ingresso del Regno Unito all’Eurovision è stato fatto da James Newman (Immagine: Rex) La BBC ha respinto le lamentele dei telespettatori secondo cui l’Eurovision Song Contest era “politico” e “uno spreco di proprietà”. Il concorso, trasmesso dalla BBC, si è tenuto a Rotterdam la scorsa settimana con basse trasmissioni dopo che gli organizzatori hanno annullato l’evento nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus. La rock band Måneskin ha vinto la coppa per l’Italia con la canzone Zitti E Buoni, ma è stata una notte deludente per il Regno Unito poiché l’attaccante James Newman non ha ottenuto un solo punto per entrare negli Embers. L’annunciatore ha risposto alle lamentele sull’evento, dicendo: “L’accusa che il voto al concorso sia” politico “non è nuova. Ha aggiunto in una dichiarazione che l’Eurovision è stata “redditizia” dato il numero di spettatori sorteggiati per la finale del 22 maggio. Un articolo sulla pagina dell’Executive Complaints Unit della BBC afferma: “Da quando l’Eurovision Song Contest è stato lanciato per la prima volta sulla nostra televisione nel 1956, la competizione ha continuato a seguire. Regola di primavera per la BBC. L’italiano Måneskin ha vinto il concorso di quest’anno e la sua canzone Zitti E Buoni (Foto: Backgrid) L’accusa che il voto al concorso sia “politico” non è nuova. L’European Broadcasting Union (EBU) è fortemente impegnata a garantire l’equità dell’Eurovision Song Contest e ha messo in atto un’ampia gamma di procedure per garantire ciò. “L’Eurovision è l’evento dal vivo non sportivo più visto al mondo e la competizione del 2021 ha fornito agli spettatori della BBC più di otto ore di contenuti in tre spettacoli. La BBC One Grand Final ha attirato una media di 7,4 milioni di spettatori. È molto redditizia. per un programma di intrattenimento popolare. “Nelle ore di punta. READ Le Wine Windows tornano a Firenze Inoltre: BBC

Nel frattempo, James ha preso il punteggio dell’Eurovision con successo, anche se recentemente ha ammesso di aver “immaginato” una vittoria del Regno Unito prima della sua prestazione. Quando gli è stato chiesto se avesse intenzione di fare delle lotterie notturne, il cantante ha risposto che “non può dire la verità” perché “era davvero positivo”. “Stavo solo cercando di immaginare la vittoria in modo da poter dare un tocco positivo”, ha spiegato. “Non puoi saperlo. Scrivendo canzoni e cantando per le persone, non puoi garantire che raggiungeranno un pubblico.” “Penso che per me volevo solo fare del mio meglio e lo abbiamo fatto sicuramente. Tutta la mia squadra è stata fantastica. È stato un grande momento. Non cambierei nulla per il mondo”. Se hai una storia, un video o immagini di celebrità, contatta il team di intrattenimento di Metro.co.uk inviandoci un’e-mail a [email protected] o chiamando il numero 020 3615 2145 o visitando la pagina Invia. Per altre storie come queste, dai un’occhiata Pagina di intrattenimento. Segui Metro.co.uk Entertainment su Twitter e Facebook per gli ultimi aggiornamenti e intrattenimento sulle celebrità. Ora puoi anche ricevere articoli Metro.co.uk direttamente sul tuo dispositivo. Iscriviti qui per ricevere i nostri avvisi giornalieri.

