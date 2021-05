Vingroup apre un super complesso turistico e di intrattenimento a Phu Quôc

>> Phu Quôc e nuove opportunità

>> Vinpearl, l’unico gruppo pluripremiato nel settore del turismo

Grand World Phu Quoc, De Qin Jiang (Sud) Foto: CTV / CVN

Con cinque recenti record nazionali stabiliti e migliaia di grandi spettacoli, importanti programmi multimediali e mini spettacoli che si svolgono ogni anno per offrire un’esperienza unica e fresca, il Phu Quôc United Center – “La città insonne del Vietnam – è pronto a diventare un must- avere destinazione. ”Mancato sulla mappa turistica del mondo.

Questo super resort e complesso di intrattenimento si estende su un’area di oltre 1000 ettari a nord dell’isola di Phu Quoc, ed è simile alle destinazioni turistiche di fama mondiale come Jeju (Repubblica di Corea), Clarke Quay (Singapore) e Las Vegas (USA) …

Per celebrare la sua apertura, il Phu Quôc United Center ha lanciato ufficialmente una serie di eventi con circa 7.200 teatri e spettacoli multi-party e 12.000 mini-spettacoli all’anno.

In particolare, questo super resort e complesso ricreativo – riconosciuto anche dalla Vietnamese Records Association con cinque record nazionali. È il più grande resort in Vietnam con vari tipi di svago e resort; La più grande casa di bambù del Vietnam, il primo museo delle bambole in Vietnam; Il più grande programma multimediale galleggiante del Vietnam ispirato alla cultura europea.

Phu Quôc è stata chiamata “l’isola di smeraldo” per via dei suoi tesori naturali e del potenziale turistico. 1lui è Lo scorso marzo Phu Quoc diventerà ufficialmente una città insulare, la prima del Paese.

L’isola ha 150 chilometri di costa con spiagge famose come Sau, Ghem, Dai, Trung, Ang …



VNA / CVN