Lily Collins annuncia “colpi di scena inaspettati”

Emily prenderà le distanze da Parigi? L’attrice Lily Collins ha suggerito in un video del Tudum Festival di Netflix che il suo personaggio Emily Cooper potrebbe scambiare la Francia con l’Italia nella nuova stagione dello spettacolo.

Lily Collins promette “colpi di scena inaspettati” nel sequel di Emily a Parigi. mezzi di copertura

Le riprese della quarta stagione della serie di successo di Netflix sono state ritardate a causa dello sciopero degli sceneggiatori, ma l’attrice ha affermato che l’attesa è valsa la pena. Parlando in un video rilasciato all’evento TUDUM Global Fan di Netflix a San Paolo, in Brasile, Lily Collins, che interpreta il personaggio principale Emily Cooper nella serie, ha fornito alcuni allettanti indizi sui nuovi episodi.

“Ci stiamo preparando per la quarta stagione di Emily a Parigi e siamo così entusiasti di vedere cosa ci aspetta per Emily”, ha detto nel video pubblicato sabato (17 giugno 23). “La scorsa stagione si è conclusa piuttosto drammaticamente e, sorprendentemente, non si fermerà qui”.

La stagione 3 si è conclusa con una suspense insopportabile per i fan, che volevano sapere se Emily avrebbe finalmente avuto una relazione con Gabrielle. Lily Collins ha promesso che ci sarebbero state “risposte” a tutte le domande lasciate senza risposta nella stagione precedente.

La star 34enne ha anche parlato della possibilità che il suo personaggio si sposti nel mondo della moda, suggerendo che Emily potrebbe scambiare Parigi con un’altra romantica destinazione europea.

“Quello che posso dire è che abbiamo più divertimento, più moda e, naturalmente, colpi di scena più drammatici in serbo per tutti voi”, ha rivelato. “Emily dovrà decidere se tutto ciò che vuole è davvero ciò di cui ha bisogno, e mentre il cuore di Emily sarà sempre fedele a Parigi, la sua vita prenderà svolte inaspettate in questa stagione. Non sorprenderti di trovarla in vacanza a Roma.”

