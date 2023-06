Naturalmente, negozi e divertimenti vanno di pari passo.

Marco Balducci (tette) – Charlotte Mouton (Otium Leisure)



Business Immo: Nhood porta il tempo libero nei suoi centri commerciali, in Francia e altrove? Quali e per quali motivi?

Marco Balducci: I centri commerciali devono reinventarsi e rivitalizzare i propri spazi per rispondere alla domanda dei consumatori che vogliono trasformare il proprio tempo libero in tempo libero. Con la sua visione di “Creare luoghi migliori”, Nhood sta sviluppando attività di “vendita al dettaglio” e portando nuove esperienze ai propri clienti offrendo loro intrattenimento. L’intrattenimento è un’importante area di sviluppo che influisce sulla partecipazione nei centri commerciali in cui operiamo. Per un’esperienza premium, Nhood adatta la programmazione del centro commerciale in base all’obiettivo. Pertanto, le attività proposte possono essere sia all’aperto che al chiuso. Abbiamo il gioco d’azione Fort Boyard nel centro commerciale Brétigny-sur-Orge. A Ronc, Younger possiede un parco a tema al dettaglio con Tfou e Orbis. E c’è il karting indoor a Etnapolis, in Italia. Questa idea di intrattenimento è integrata in molte aree come lo sport, la cultura o anche il cibo e le bevande (F&B). Siamo stati i primi operatori di servizi a creare una divisione Leisure and Food & Beverage nelle Operations guidata da Manuel Tepa, Global Head of Property and Asset Services.

BI: Cosa fa Otium Leisure?

Charlotte Mouton: Otium Leisure nasce dalla convinzione che il settore del tempo libero locale sia molto florido e che il suo sviluppo richieda notevoli risorse finanziarie e umane. Il Gruppo si propone di svolgere un ruolo di primo piano in questa crescita a livello europeo. Otium Leisure acquista, crea e sviluppa marchi nei settori più interessanti: centri di intrattenimento per famiglie, giochi d’azione, realtà virtuale, parchi giochi per bambini, ecc. Dalla sua nascita nel 2021, Otium Leisure ha acquisito o aperto più di 20 sedi in Francia, Spagna e Belgio, attorno ai marchi Speed ​​Park, Kojump, Fort Boyard Aventures e altri.

D: Qual è il modello economico del tempo libero?

CM: Il modello si basa su un grande investimento iniziale (spesso diversi milioni di euro), che viene ripagato negli anni con i flussi di cassa dell’attività. È quindi necessario disporre di un eccellente controllo operativo (gestione del personale, marketing digitale, strategia commerciale, ecc.) e canoni ragionevoli per mantenerlo a un livello soddisfacente.

BI: Questo modello può ospitare una presenza in un centro commerciale o è impostato in base alle preferenze? In quali circostanze?

Smee: Storicamente poco presente nei centri commerciali per via dei canoni bassi che li sostenevano, il settore vi sta gradualmente entrando dall’uscita del Covid. Siamo convinti che un equilibrio lucrativo e redditizio si possa trovare con le grandi società immobiliari: paghiamo sicuramente affitti più bassi rispetto al retail, ma otteniamo grandi afflussi di clienti. Bisogna trovare la giusta sinergia tra ogni offerta (shopping/ristorazione/intrattenimento) per invogliare i visitatori a restare e, soprattutto, a tornare. Nei parchi commerciali, la rappresentazione dell’intrattenimento è sempre più organizzata e considerata e gli affitti sono spesso più convenienti che nei centri commerciali. Sono emersi progetti molto belli che mescolano negozi, ristoranti e intrattenimento. In generale, crediamo fermamente nello sviluppo dei centri di intrattenimento, siano essi collocati nel centro commerciale, all’interno del retail park o in periferia.

D: Quali sono le condizioni per il successo delle attività ricreative nei centri commerciali? Dovremmo, ad esempio, raggrupparlo insieme e concentrarci su determinate attività più di altre?

MB: L’intrattenimento è parte integrante del viaggio del visitatore. Quindi devono essere proprio accanto a F&B per espandere l’esperienza del cliente. Poi notiamo alti tassi di partecipazione e conversione. Poiché l’offerta è adattata all’obiettivo regionale, le attività per il tempo libero nei nostri centri commerciali sono suddivise in una cinquantina di categorie, come il bowling o il laser tag, tutte adattate a un obiettivo distinto: bambini, adolescenti e famiglie. Il consumo per il tempo libero utilizza periodi di tempo diversi da quelli dei centri commerciali. I pomeriggi e le serate di venerdì, sabato e domenica sono i più frequentati. Soprattutto per la Francia, il mercoledì è anche il giorno dell’elevato consumo per il tempo libero. Un’altra condizione per il successo è avere un’unità indipendente per queste attività. È essenziale che le celle siano progettate per ridurre l’inquinamento acustico nei centri commerciali. Gli operatori dei centri commerciali devono essere costantemente consapevoli delle nuove tendenze nel campo dell’intrattenimento. Possono anche consultare la reputazione degli indirizzi IP (licenze), a seconda dell’area geografica in cui vengono generati.

D: La clientela dell’intrattenimento è diversa da quella del centro commerciale? Visiti i negozi?

MB: I clienti del tempo libero sono per lo più identici al modello di clientela del centro commerciale. Ma accompagnare i visitatori prima o dopo il tempo libero in un’escursione al dettaglio non è automatico. Quindi i nostri centri commerciali creano un’esperienza cliente completa per ogni target. Ad esempio, un percorso per famiglie avrà come target un momento di vendita al dettaglio diverso da quello destinato agli adolescenti. Notiamo che i visitatori tendono ad andare al ristorante subito dopo la loro esperienza di intrattenimento. La clientela della sala fitness è più regolare. Vai al centro commerciale una o più volte alla settimana.

B.I.: Negozi e tempo libero vanno di pari passo?

CM: Certo! Grazie ai negozi beneficiamo del flusso di clienti e questo ci permette di generare entrate nei periodi “non di punta” delle nostre attività. Tuttavia, l’attività di ristorazione deve essere ben rappresentata. Non abbiamo alcun interesse a trovarci l’unico attore in un centro commerciale prêt-à-porter che chiude alle 20. Per quanto riguarda i flussi generati dal tempo libero, questi flussi migliorano senza dubbio il fatturato dei ristoranti, il che consente di aumentare il numero di visitatori al centro commerciale Fidelizzare i clienti.

BI: Quali valori locativi possono sostenere le attività per il tempo libero nei centri commerciali?

MB: L’intrattenimento occupa in media tra i 1.000 ei 5.000 metri quadrati. Affitto ponderato in base allo spazio occupato. Se la performance di intrattenimento non dipende principalmente dalle condizioni di locazione, crea valore, valorizza la localizzazione del sito, ne accresce la notorietà. Leisure permette così di aumentare le vendite delle celle circostanti dal 20 al 30% e di contribuire alla creazione di aree ad uso misto, con uffici, residenze, ristorazione e persino negozi.

D: Questa professione di intrattenimento sta ancora imparando o sta diventando più professionale?

Smit: L’intrattenimento domestico sta ora entrando nelle prime fasi della sua professionalizzazione. Il nostro ruolo è proprio quello di contribuire a questo posizionandoci come un player forte, sia dal punto di vista finanziario che umano, in grado di supportare i proprietari in modo completo nei loro progetti anche di intrattenimento.

