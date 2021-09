Spazi misti e misti in animazione a partire dal 15 luglio

I suoi spazi saranno ora divisi in puri e misti la messa a fuoco Ma anche chi ospita programmi come intrattenimento e sport. Questo viene dopo i loro annunci Adone Gorgadis e George Gerapetrits per il nuovo sistema che determinerà la nuova regolarità in base a chi è stato vaccinato o ha una laurea intellettiva e chi no.

Le sale riunioni si dividono in due categorie:

un. spazi puri

Raccogliendo luoghi che raggiunge dalla sua acquisizione immunitàCioè, sono stati vaccinati con due dosi del vaccino o una singola dose del vaccino, mediati 14 giorni dalla vaccinazione finale, o sono stati trovati malati negli ultimi sei (6) mesi.

b- spazi misti

Luoghi di ritrovo a cui possono accedere coloro che hanno acquisito l’immunità, cioè che sono stati vaccinati con due dosi di vaccino o con un vaccino a dose unica, e l’intervento è avvenuto 14 giorni dopo l’ultima vaccinazione Sono risultati positivi alla malattia negli ultimi sei (6) mesi o hanno avuto un test COVID-19 negativo (PCR o Rapid Test) nelle ultime 48 ore.

Si diceva anche nelle zone pulite o da vaccinare o da chi è malato da 6 mesi e ha un’immunità naturale. La popolazione mista entrerà in un test rapido o automatico. E prendendo la parola, ha detto il Segretario di Stato, George Grapatritz L’obiettivo è triplice. Primo, servire la grande missione della vaccinazione. In secondo luogo, creare una rete completa di protezione della salute pubblica soggetta a controllo. Il terzo è il graduale ripristino della libertà ai cittadini vaccinati.

Come ha spiegato, i clienti nelle aree pulite arriveranno con il certificato di vaccinazione e mischiati con l’esame. La verifica verrà effettuata tramite una piattaforma digitale che confermerà l’autenticità del certificato.

Determinazione delle procedure – Ministro dello sviluppo Adone Georgiades Ha detto che una volta pronta la piattaforma elettronica, saranno aperti spazi interni in centri di intrattenimento, ristoranti e caffè.

Spetta all’imprenditore stesso scegliere se accogliere nella propria attività le persone vaccinate e malate o se accettare il resto della popolazione dopo il test. A sua volta, il ministro dello Sviluppo, Adonis Gorgadis, ha affermato che nei campi aperti e chiusi è valido solo per le vaccinazioni e per i malati. Hanno iniziato la loro operazione il 15 luglio con l’uso obbligatorio di una maschera.

Come annunciato, i parchi giochi interni ed esterni che aprono dopo il 15 luglio forniscono solo spazi puliti per vaccinatori e pazienti. Il tasso di occupazione è dell’80%. L’uso della mascherina sarà obbligatorio e i minorenni verranno con una dichiarazione test di autoverifica i loro genitori

