un mort dans une manifestation contre le manque d’eau – Barlamane

Une personne a été tuée vendredi soir au Khouzestan lors d’une manifestation contre la pénurie d’eau qui frappe cette province du sud-ouest de l’Iran, rapporte samedi l’agence officielle Irna.

«Hier soir, des gens de Chadégan se sont rassemblés pour protester contre les coupures d’eau causées par la sécheresse, et un particular nombre d’opportunistes et d’émeutiers ont abattu un des manifestants», écrit Irna en citant un responsable area.

Une région marginalisée par les autorités

Selon Omid Sabripour, gouverneur par intérim de ce comté situé à quelque 75 km au sud d’Ahvaz, la capitale provinciale, les auteurs de l’homicide ont «cherché à agiter la inhabitants en tirant en l’air», et un «jeune habitant de Chadégan» a été tué.

Mais l’agence Isna, citant également M. Sabripour, donne une model différente du drame, selon laquelle les tirs ont été dirigés à la fois vers les manifestants et les forces de l’ordre, et la victime est «un passant âgé de 30 ans». Les responsables ont été identifiés, et certains d’entre eux arrêtés, les autres faisant l’objet d’une traque, ajoute Isna.

Selon Irna, le Khouzestan est touché depuis la fin du mois de mars par la sécheresse, et la province est en scenario de «strain hydrique». Le Khouzestan est une province riche en pétrole où vit une importante minorité arabe sunnite. Sa inhabitants se plaint régulièrement d’être laissée pour compte par les autorités.