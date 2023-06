Da Laloubère, percorrono 4.500 km in moto per celebrare i 120 anni di Harley-Davidson

Gli Harley-Davidson Club Wolves 65 stanno per attraversare l’Europa in un viaggio di 4.500 chilometri per celebrare il 120° anniversario del campionato che li unisce tutti, Harley-Davidson.

L’Harley-Davidson Club Wolves 65 mira a unire le persone appassionate di motociclette Harley Davidson. L’associazione ha sede a Lalloupe, il cui club ha adottato l’emblema del lupo; È un’organizzazione senza scopo di lucro. Attorno alla comune passione per la motocicletta americana, i suoi membri hanno stretto legami di vera amicizia e mutuo aiuto in uno spirito amichevole e familiare.

Il marchio festeggia i suoi 120 anni all’evento europeo, in Ungheria, con quattro giorni di spettacolo, musica e cultura motociclistica. Il viaggio di andata durerà 4 giorni con la partenza lunedì 19 giugno intorno alle 8:30 dalla chiesa di Place Saint-Etienne a Laloupe. Questo evento speciale si svolgerà nel centro della città di Budapest, nella nuovissima Puskas Arena dal 22 al 25 giugno 2023.

È bastato che il club decidesse di andarci in moto, ovviamente, altrimenti non avrebbe avuto senso. La preparazione di questo viaggio è stata meticolosa (4500 km in 12 giorni). E per aggiungere allegria, si è deciso di viaggiare attraverso parte dell’Europa, attraversando l’Italia e la Slovenia prima di raggiungere Budapest in Ungheria e rimanerci per 3 giorni, poi la squadra prenderà la direzione dell’Austria con una visita a Vienna, poi sarà Germania e Svizzera prima di tornare in Francia.

Fasi di andata e ritorno.

La prima tappa li ha portati a Nizza. La seconda tappa a Verona, in Italia, non è passata per Venezia. Poi la Slovenia, per poi arrivare a Budapest il 23 giugno per una celebrazione della Milwaukee Foundation.

Harley-Davidson Wolves Club 65 durante la tappa di Verona in Italia.



Tornare sarà più difficile, non con chilometraggio ma con sollievo. L’Austria, questo paese è un vero e proprio parco giochi per motociclisti entusiasti su curve e sentieri: due tappe in Austria, Vienna e Innsbruck con più di 800 chilometri sul cronometro chiuderanno la visita in questo paese. La Svizzera sarà l’ultimo Paese ad essere attraversato, ieri sera a Olten prima di tornare sulle strade francesi e ieri sera a Clermont-Ferrand.

Arrivato il 30 giugno, con 4.500 chilometri per i dodici soci del club, sicuramente un dolore, ma soprattutto carico di ricordi, una grande avventura tra amici. Successivamente, inizieranno a preparare la strada per la celebrazione dell’80° anniversario dello sbarco in Normandia nel 2024.

Puoi seguire le loro avventure su Instagram e Face Book dove pubblicheranno foto e video ogni giorno.