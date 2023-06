Silvio Berluconi, in ospedale, ha rotto per la prima volta il silenzio

PIERRO CROCHATTI/AFP PIERRO CROCHATTI/AFP ‘E’ dura, ma questa volta ne uscirò’: Silvio Berlusconi rompe il silenzio per la prima volta da quando è stato ricoverato mercoledì al San Raffaele di Milano, mentre gli italiani sono venuti a dargli il loro sostegno (nella foto)

Italia – “È dura, ma ce la farò anche questa volta.” L’ex presidente del consiglio italiano sceglie quale giornale possiede, Giornale di ElleA darle la notizia venerdì 7 aprile, due giorni dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva per la leucemia mieloide diagnosticata due anni fa, che nelle ultime settimane aveva provocato marcatamente polmonite e insufficienza renale.

In un articolo tutto inneggiante a Silvio Berlusconi scritto in prima persona, il giornalista Augusto Minzolini racconta di aver ricevuto una telefonata dall’ospedale San Raffaele di Milano alle 9:48. Silvio vuole parlarti.spiega Paolo Berlusconi, fratello di colui che ha governato la destra italiana per un quarto di secolo.

“Riesco a scalare il pendio, anche in situazioni difficili e delicate,” Confida Silvio Berlusconi, che definisce la sua intonazione giornalistica, “Certo non quello che conosciamo di solito, anche se il suono è infallibile.”.

Poche parole per rassicurare i suoi sostenitori, dopo le telefonate con i suoi alleati nelle scorse ore, soprattutto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Lega Matteo Salvini, secondo quanto da lui riferito. Il Corriere della Sera.

Berlusconi Sta riposando bene e sta rispondendo bene al suo trattamento.Come ha detto a Rai 3 il ministro degli Esteri Antonio Tajani, molto vicino all’ex presidente del Consiglio. Venerdì il presidente di Forza Italia è in cura soprattutto con chemioterapia e antibiotici per le malattie polmonari.

