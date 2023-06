Nel 2023, il Kingdom Tour ha ampliato il suo itinerario di intrattenimento

JEDDAH: Nabil Nasri, francese di origini marocchine, è arrivato di recente in Arabia Saudita per eseguire l’HajjDopo aver percorso più di 5.000 km in bicicletta.

Ha iniziato il suo viaggio a Parigi il 22 aprile e ha viaggiato attraverso 11 paesi, tra cui Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Albania, Grecia, Giordania e Turchia.

Nabil Nasri è un analista politico, autore e attivista della società civile francese interessato a molte questioni sociali, tra cui la discriminazione e l’istruzione.

Nabil Al-Nasri pedala per sensibilizzare sulle conseguenze del riscaldamento globale (foto fornita).

Condividendo la notizia del suo viaggio sui social media, il 41enne ha affermato di voler far rivivere la tradizionale esperienza di pellegrinaggio che i musulmani hanno compiuto in passato e attirare l’attenzione sul riscaldamento globale.

Al-Nasry ha condiviso un toccante video del suo arrivo alla Moschea del Profeta a Medina, in cui ha detto: “È difficile esprimere questi sentimenti perché non preghi allo stesso modo quando ti ci sono voluti 57 giorni per venire a pregare a la Moschea del Profeta”. La Moschea del Profeta, se trascorri sette ore in aereo.

Durante il suo breve soggiorno a Jeddah, diretto alla Mecca, il ciclista francese è stato accolto calorosamente dalla Federazione ciclistica saudita e ha tenuto una sessione di allenamento con i membri del club sulla Corniche di Jeddah.

Nabil Al-Nasri (foto fornita).

Nabil al-Nasri è partito sabato per la Mecca e ha potuto seguire il lento viaggio compiuto dai musulmani e da alcuni suoi parenti.

“Anche alcuni membri della mia famiglia hanno viaggiato a piedi. Ci sarebbero voluti mesi o addirittura anni. Alcuni di loro hanno perso la vita durante il viaggio”, ha detto.

“Quando ricordo quei momenti, trovo la forza dentro di me.”

Il nostro pianeta è un tetto comune e dobbiamo lavorare tutti insieme per preservarlo a beneficio delle generazioni future..

Nabil Nasri, pellegrino francese

Spiegando l’importanza del suo viaggio, ha aggiunto: “Il mio primo obiettivo è spiegare Il riscaldamento globale ; È molto importante per i nostri figli e per le generazioni future”.

“Il mio secondo obiettivo è capire le difficoltà che i pellegrini hanno affrontato in passato, capire i loro lunghi viaggi a piedi”.

In un altro videoclip girato a Medina, Al-Nasri racconta: “Ho ricevuto un messaggio dal mio amico Thomas, che non è musulmano. Mi ha detto che anche se non condivide la mia fede, è entusiasta del progetto, perché durante questo viaggio alla Mecca stiamo cercando di sfidare l’ambiente e l’ambiente”, spiega. .

“Ho apprezzato molto il suo messaggio e ho risposto che al di là delle nostre affiliazioni e differenze filosofiche e religiose, c’è una cosa in comune, ed è la fede nelle persone. Il nostro pianeta è un tetto comune e dobbiamo lavorare tutti insieme per preservarlo per il beneficio delle generazioni future”.

Secondo il signor Nasri, il riscaldamento globale è un grave problema che affligge l’umanità oggi.

“Per me è importante proteggere la natura e il nostro mondo e spiegarlo alla comunità islamica. Penso che ci sia un malinteso sul riscaldamento globale. La gente non capisce cosa sia”.

Al-Nasiri spera che il suo viaggio ispiri i musulmani e altri membri della comunità a ripensare il modo in cui viaggiano.

Questo testo è una traduzione di un articolo pubblicato su Arabnews.com