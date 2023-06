Scopri quali sono le sette meraviglie del mondo moderne

In origine, il poeta greco Antipatro aveva Sidone, dobbiamo un elenco delle Sette Meraviglie del Mondo Antico: la Grande Piramide di Giza (Egitto), i Giardini Pensili di Babilonia (Iraq), il Faro di Alessandria (Egitto), il Colosso di Rodi (Grecia), il Mausoleo di Alicarnasso (Turchia), il Tempio di Artemide ad Efeso (Turchia) e le statue dell’Isola di Pasqua (Cile). Ma la maggior parte di questi straordinari monumenti è stata distrutta o gravemente danneggiata nel tempo.

Nel 2007, l’organizzazione svizzera New7Wonders Foundation ha rivelato 7 nuove meraviglie del mondo di oggi scelte attraverso un voto globale. Questi monumenti sono insoliti per la loro abilità tecnica, il loro significato storico, la loro bellezza architettonica o il loro simbolo culturale.

Una vera prodezza architettonica, la Grande Muraglia cinese si estende per oltre 21.000 chilometri attraverso la Cina. È un simbolo della storia, della grandezza e della creatività dell’antica civiltà cinese. La Grande Muraglia cinese è una delle principali attrazioni turistiche del paese, ma anche una delle realizzazioni architettoniche più importanti e famose dell’umanità.

Situato in cima al Monte Corcovado a Rio de Janeiro, in Brasile, il Cristo Redentore è una statua colossale alta oltre 38 metri. La costruzione del Cristo Redentore iniziò nel 1922 e fu completata nel 1931. Divenuta un vero e proprio simbolo iconico, è una delle più grandi statue di Cristo al mondo.

Vero tesoro nascosto, Petra è un eccezionale sito archeologico situato nel sud della Giordania. È un’antica città nabatea, nota per le sue imponenti strutture scavate nella roccia e per la sua ricca cultura e storia. Petra è anche nota per i suoi paesaggi mozzafiato, con stretti canyon, spettacolari formazioni rocciose e il famoso “tesoro” di Al Khazneh nella foto sopra.