“Ciao Italia” nel rinnovato “Da Bruno”, provaci – ristoranti

© Eleftheria Vasiliadis

Gruppi di tutte le età affollano il patio con moderne panche nere forgiate che abbracciano piante oceaniche, e dall’estate c’è aria fresca. Tuttavia, i nuovi tocchi che sono stati aggiunti fanno la differenza che conferisce allo spazio un aspetto minimalista e attira anche una piccola folla. Nella sala ristorante, situata in un edificio del 1935, l’atmosfera è più classica, con travi in ​​legno all’ingresso che collegano il carattere moderno del cortile con l’estetica sobria e rustica degli interni. In mostra lo stile tradizionale sullo sfondo con il fascino del tempo che si consuma e la vetrina che ospita vini italiani, greci e del nuovo mondo cattura l’attenzione mentre campanelli con rose sui tavoli e candele emettono ore di calore romantico. A dire il vero in un italiano così classico mi piacerebbe vedere più uniformità nei colori del legno, mentre in un investimento musicale un menù aggiornato con un repertorio prettamente italiano andrebbe a completare l’ensemble tematico.

Il nuovo menu è stato ideato dallo chef Vassilis RoussosChef di cucina della Luna in Santorini) e Stelios Lichos lo attribuiscono a ricette che parlano il dialetto italiano, con la finezza che si addice a un negozio dove piatti classici ma più moderni sussurrano deliziosi “Ciao amore”. La mousse di pomodori secchi accompagna i primi Sigilli Italiani Vera Con la pasta gommosa, che si mangia bene ma anche con l’immersione nell’olio d’oliva con rosmarino e sale ai fiori. Il caprese verde, Nei colori della bandiera italiana, viene servito con l’aggiunta di pomodori “tigre verde” e pesto di basilico nella classica caprese, dandoti una grande opportunità per ottenere il delicato vitello tonnato. Il accessorio sul telefonoUn arancino ripieno di risotto, carne macinata, porcini e mozzarella affumicata, ha una crosta dorata croccante e arriva in tavola accompagnato da una salsa di pomodoro piccante. Un piatto delizioso, ma la consistenza del risotto deve lavorare un po’ diversamente in modo che non sia troppo compatto.

Ormai famosa Pinsa Romana, con un impasto molto umido che cuoce a fuoco lento per 72 ore, composta da una miscela di farina di frumento, soia, riso e lievito naturale, elementi che le conferiscono una consistenza croccante e un sapore pieno. Il Pinsa Burata Con salsa di pomodoro, mozzarella e parmigiano è un classico. Dal menù stagionale, il mangiatore di zucca Con crema di zucca, zucca sott’aceto, crema di gorgonzola, salame e gamberi affumicati, è un piatto di stagione dal sapore complesso. Salare i gamberetti non necessari “uccide” un piatto così tecnicamente perfetto. dal 1/11, Cerca anche i piatti di stagione a base di tartufo bianco d’Albache avrà il suo onore. Pasta incredibile Spaghetti Parmigiano ReggianoRealizzato dallo chef che vive nella sua zona ruota di pastaCondita con parmigiano e spolverata di pepe appena macinato è un esempio di semplicità di gusto. Se sei un fan di questo genere, Urlerai “la vita e bella” con il tiramisù -valore costante- ma anche Cremoso al cioccolato con cacao sbriciolato e panino ai frutti rossiUna dolce aggiunta moderna alla lista.

La carta dei vini, molti dei quali al bicchiere, è curata da Il barista Giannis Pantazis. Il “Villa Grigio 46”, Accanto c’è un pub aperitivo e il fratellino di “Da Bruno”, con il gestore del pub Giannis KorizesSi occupa di antipasti e digestivi, e completa con interessanti variazioni di negroni uno scenario di degustazione italiano ben fatto.