La “battaglia” dei giganti per la posizione

Europei 2020: È tempo di semifinali!

Martedì sera (6/7, 22:00, ANT1) Italia e Spagna Cominciano, entrano nella loro lotta «4» a partire dal Euro 2020.

Con la partita in corso in Wembley Dall’Inghilterra, con la tipica squadra di casa, affronterà il primo e più grande vincitore domenica (11/7) nel proprio stadio Inghilterra-Danimarca (7/7, 22:00).

Il Italia Raggiunto le semifinali in Primo grado a partire dal Gruppo A (3/3 vittorie) ed escluderli Austria (2-1 nei tempi supplementari, 0-0 nei tempi regolamentari) e Belgio (1-2) in «16» e in «8», Dritto. Nella sua ultima partita è andata in vantaggio di due gol grazie ai suoi fantastici gol barile (31) E dimenticare (44). Anche se l’ha visto ουκάκου Per ridurre il punteggio nel secondo minuto di ritardare il primo tempo con un calcio di rigore, e sono stato in grado di raggiungere la vittoria delle qualificazioni e rivendicare stasera Quarta partecipazione Nella finale del torneo (arrivò Fatah 1968).

D’altra parte, il Spagna qualificato per «16» come In secondo luogo a partire dal Gruppo E (1N-2I). con i cinque (0-5) occupazione Slovacchia Per divertire le brutte impressioni che ha lasciato con le prime due gare Svezia (0-0) E Polonia (1-1).

Negli ottavi, inizialmente squalificati – dopo un match epico (3-5 ai supplementari, 3-3 ai tempi originali) – croato. Per tornare a un umile aspetto nei quarti di finale b Svizzera. Questo è già stato fatto in 8 con il suo tiro Albachi gli si opponeva Zaccaria E non poteva rispondere in nessun momento nei tempi normali (1-1) e straordinari (1-1) nella sua equazione Shakiri, anche se giocava con un giocatore di 77, a causa della sua eliminazione Froller. Con il match che ha portato all’operazione Pena Dove è stata la vincitrice con “Furya Rocha” 3-1. Vale la pena notare che la squadra di Luis Enrique chiederà di qualificarsi per la finale del Campionato Europeo Quinta volta Nella sua storia (cresciuta nel 1964, 2008 e 2012).

Nel segmento competitivo dell’allenatore italiano, Roberto ManciniHa un problema, ma importante, che non può contare sui servizi del prezioso. Leonardo Spinazzola. Dovrebbe prendere il suo posto sul lato sinistro della difesa Emerson. Come per ogni Enrique, il Pablo Sarabia Dare una corsa su strada per catturare la partita.

undici possibili:

Italia: Donaroma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Zorginio, Barella, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

Spagna: Simon, Athpilicueta, P. Torres, Laport, Alba, Koke, Busquets, Pedri, F. Torres, Morata, Olmo.

🇮🇹 Italia vs Spagna 🇪🇸 Chi sarà la prima squadra a prenotare un posto in finale? #EURO2020? ?bookingcom # Combinazioni Euro – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 6 luglio 2021

