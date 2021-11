Usanze natalizie in Grecia e Cipro dal comune di Galatsi

Abitudini – Abitudini e celebrazioni del dodicesimo giorno dalle profondità del tempo

Festeggiamenti di Natale del Comune di Galatsi “Dogana – Dodicesimo giorno Usanze e feste dalla profondità del tempo”. Un festival diverso basato sulle tradizioni e le realtà della cultura greca!

Il Galatsi Winter Festival, con le sue attività festive, è rivolto principalmente ai bambini. Il suo titolo da solo, “Etica: costumi e celebrazioni dei dodici giorni dalle profondità del tempo”, dimostra il suo ruolo educativo. Prima di tutto, è destinato al divertimento e al divertimento, soprattutto per i giovani studenti, che dovrebbero riposare nel miglior modo possibile, dopo aver affidato loro quattro mesi di lavoro studentesco. Divertiti!

Tuttavia, oltre all’intrattenimento, lo scopo degli eventi specifici è anche quello di promuovere le nostre tradizioni, costumi, abitudini e cultura, che tutti i greci adulti hanno la responsabilità di trasmettere.

Nel vortice della globalizzazione che lancia tutto ciò che è greco o greco antico come innovativo moderno, Babbo Natale da Cesarea non va perso, quando i nostri figli conoscono solo Babbo Natale e devono imparare che Babbo Natale non è altro che San Nicola (Santo) ortodosso. Nicola, Babbo Natale, Babbo Natale).

I bambini conosceranno l'”Iris”, l’antico albero decorato con frutti, precursore dell’odierno abete, e conosceranno l’antica origine dell’usanza della decorazione natalizia delle barche (Panathinaia, Dionysia), e conosceranno l’antico pane di Millipacton come il torta reale che viene preparata in ogni parte della terra greca in modo diverso.

Piante di dodici giorni, abilità (cipolle selvatiche), corde (monete fortunate, bunmads), carcasse di maiali, galline, lavagne, dolci delle odierne feste antiche, folletti – gli spiriti degli antichi greci e di tutta la Grecia sono elementi importanti del nostro cultura, da non perdere. Le nuove generazioni dovrebbero almeno conoscerli, perché tutta la morale straniera è essenzialmente greca!

Il festival di quest’anno è stato modificato – a causa delle circostanze – e nessuno degli spazi culturali chiusi del comune sarà utilizzato. Nel centro della città è stato creato un piccolo villaggio di Natale all’aperto, con 16 case in legno e 260 alberi in vaso naturali. Il treno trasporterà persone da tutta la città dal 6 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 (10:00 – 14:00 e 17:00 – 21:00), ad eccezione del 25 e 26 dicembre e del 1.2 gennaio.

Quattro piccole case ospiteranno Babbo Natale e Babbo Natale, oltre a Fata, lo spirito delle feste e il mago di Betlemme. kalikantzaroi, iris antico e abete rosso, barca natalizia greca, mangiatoia, pupazzi di neve, piante del dodicesimo giorno, polispore avranno la loro casa.

Una casa sarà dedicata agli animali, mentre un’altra ospiterà 16 associazioni locali con usi e costumi delle nostre terre. Infine, in altri tre 22 Paesi (Cipro, Argentina, Bangladesh, Cina, Ucraina, Romania, Georgia, Bielorussia, Nigeria, Kazakistan, Ecuador, Repubblica Ceca, Uzbekistan, Italia, Paraguay, Bulgaria, Moldavia, Germania e Armenia) presenteranno le loro usanze natalizie.

Babbo Natale distribuirà nel villaggio, ma anche in tutta la città, papiro con due favole natalizie, dadi e caramelle (caramelle), doni di Babbo Natale (Babbo Natale) a tutti i bambini, il mago di Betlemme e farà la strada condividi la fata con tutti Pocket Angel per il 2022, che è stata costituita appositamente per quest’anno.

Tra l’altro, il villaggio di Natale sarà addobbato con 200 abeti rossi naturali – cipressi e 60 m (cipresso arisonica e leiland), che – dopo gli eventi – verranno piantati nel boschetto cittadino.

È già iniziato un concorso con diverse torte reali provenienti da tutta la Grecia e da Cipro, mentre i dolci del dodicesimo giorno saranno presentati durante tutto il festival – tra cui caramelle, isli e palme, regali per tutti i bambini, dadi per tutti gli adulti, lotteria a premi con diversi biglietti aerei per la Grecia e Cipro, pane natalizio, caramelle e bevande dalla maggior parte degli appartamenti del nostro paese, balli e canti dimenticati, antiche usanze ed eventi, papiri con fiabe per tutti i bambini, caldarroste – ovatta e popcorn tutto, Babbo Natale in legno Natale per tutti i bambini…

Al seguente link è possibile visionare la pubblicazione completa e gli eventi del festival: https://www.galatsi.gov.gr/banner/politistikes-ekdiloseis/