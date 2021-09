Azerion amplia la sua offerta pubblicitaria europea con l’acquisizione di Sublime

L’integrazione della tecnologia leader di Sublime nell’ecosistema Azerion migliorerà l’esperienza dell’utente e le prestazioni pubblicitarie della piattaforma allo stesso tempo.

Azerion, il gruppo europeo specializzato nella creazione di contenuti di intrattenimento e nello sviluppo di tecnologie di monetizzazione, ha annunciato oggi l’acquisizione della società francese di pubblicità digitale Sublime. Sublime fornisce soluzioni pubblicitarie software potenti e facilmente adattabili a una rete internazionale di marchi ed editori premium. L’integrazione di Sublime nell’ecosistema Azerion migliorerà l’offerta del gruppo per la monetizzazione digitale e la pubblicità in Europa.

Mikael Ferreira, CEO di Azerbaijan France ha annunciato: “Siamo lieti di accogliere il team Sublime nella famiglia Azerion. Il loro approccio creativo alla pubblicità automatizzata migliorerà la nostra tecnologia pubblicitaria e le capacità di monetizzazione, migliorando al contempo l’impatto delle campagne pubblicitarie dei nostri partner. Sublime è ben radicato in molti dei nostri mercati chiave, tra cui Regno Unito, Italia e Spagna. Francia, i loro paesi di origine e Singapore. Con Sublime, rafforzeremo il nostro punto d’appoggio e differenziare la nostra offerta in Europa e all’estero”.

La tecnologia leader di Sublime consente agli inserzionisti di superare le sfide di visibilità, coinvolgimento dei clienti e prestazioni offrendo formati di annunci digitali di alta qualità per il pubblico target. Le soluzioni creative di Sublime aiutano gli inserzionisti e gli editori a creare campagne pubblicitarie di impatto e non intrusive che collegano marchi e consumatori in modo efficace e sicuro.

L’esperienza commerciale di Sublime, combinata con le offerte automatizzate esistenti di Azerion, consentirà agli editori di monetizzare meglio il loro inventario pubblicitario, dando loro accesso a esperienze pubblicitarie digitali estese e un migliore monitoraggio delle loro campagne.

Il sublime CEO Andrew Buckman commenta: “La continua crescita negli ultimi nove anni ci ha permesso di diventare un importante attore europeo, con una rete pubblicitaria globale di 4.000 editori leader e oltre 2.000 marchi premium partner. Siamo lieti di continuare a crescere integrando una delle piattaforme leader a livello mondiale. L’ambiente dinamico di Azerion ci darà l’opportunità di rafforzare le nostre operazioni e sviluppare la nostra tecnologia adtech all’avanguardia con accesso a una rete più ampia di marchi ed editori”.