Papa Francesco in Plaza de Espana, Roma – per evitare il sovraffollamento | Globalismo

Quest’anno, Papa Francesco ha cambiato il suo programma consolidato per la celebrazione globale dell’Immacolata Concezione della Vergine.

Non è andato, come in tutti gli anni precedenti, nel tardo pomeriggio nella famosa Piazza di Spagna di Roma, ma la mattina presto, poco dopo le sette.

Cerimonia di celebrazione per Papa Francesco con maschera e ombrello

Papa Francesco, indossando una maschera bianca e un ombrello in mano, ha posto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove si trova la statua della Vergine.

Papa Francesco durante la celebrazione cattolica dell’Immacolata Concezione della Vergine / Foto: Foto AP

Poi il Papa ha pregato e ha chiesto alla Vergine di proteggere i romani e quanti si trovano ad affrontare, in tutto il mondo, la terribile situazione causata dalla pandemia del Coronavirus.

Secondo i media italiani, l’obiettivo principale di Francesco era quello di evitare le folle che ogni anno si creano in questo giorno in Piazza di Spagna per la celebrazione della Vergine dai fedeli cattolici.