Come ogni azienda tecnologica che si rispetti, Moment Factory non può convincere architetti, designer, tecnici, produttori e artisti del suono a lavorare se non in un’atmosfera “cool”: un vecchio edificio industriale in mattoni rossi, Mile-Ex Fashion, in Montreal rinnovata per includere l’ufficio L’ufficio principale e principale, si apre su un’enorme sala comune per il lavoro e il condominio.

Uno spazio con biliardino (necessariamente), un pianoforte (incongruo per mesi di silenzio a causa della pandemia di Covid-19), Buddha che ride, piante verdi in abbondanza, birra e sidro a disposizione in frigo, e alle pareti, schermi che trasmettono immagini psichedeliche e affascinanti per ricordare l’unicità dell’azienda: formare, con i suoi 400 dipendenti, il primo studio di intrattenimento multimediale al mondo.

Fondata nel 2001 a Montreal, Moment Factory si è fatta un nome con alcuni momenti salienti del settore degli eventi: le esibizioni di Madonna sullo sfondo di straordinari effetti visivi – secondo un processo noto come “VJing”, per questi spettacoli. Immagini in tempo reale – durante la finale del Super Bowl Nel 2012 è stata vista da quasi 114 milioni di telespettatori; Produzione 2020 di un concerto per realtà aumentata della star americana Billie Eilish, con un ragno gigante e il fondale dal vivo (lo studio ripete la nuova esperienza di tour della cantante iniziata ad agosto); O lo spettacolo di luci che ha concluso le Olimpiadi di Tokyo ad agosto.

Formule di lunga durata

Ma oggi, soprattutto nelle strutture a lungo termine, nel campo culturale e logistico, la fabbrica Moment sostiene il dinamismo della sua crescita. Après avoir aménagé des Installations numériques la gare de Shinjuku à Tokyo, la targa tournante de transports en commun la plus fréquentée au monde, pourvu, en 2015, il nuovo terminal international de l’aéroport de Los Angeles d’accompagnements vidéo dendé aux passaggi leur voyage plus agréable, avec usage de données pour delivrer des informations en temps réel sur la météo o les horaires de vols, le géant montréalais vient de remporter un nouvel appel pourel pourel d’offresm permanente Newark de l’April d’offresm New York ( New York).

Dall’estate, la facciata della cattedrale di Reims a sua volta si anima sotto i giochi di luce. L’applicazione mobile interattiva permette ad ogni spettatore di approfondire la propria conoscenza del patrimonio

