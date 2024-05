Il Fab Grab Fest di Samsung ritorna con offerte imbattibili su smartphone, TV, laptop e dispositivi digitali su Samsung.com e negli esclusivi negozi Samsung

Sconto fino al 77% su modelli selezionati di tablet, accessori e dispositivi indossabili

Sconto fino al 64% su modelli selezionati di smartphone Galaxy serie S, Z e A

Fino al 48% di sconto sugli elettrodomestici digitali, inclusi frigoriferi selezionati e fino al 47% di sconto su condizionatori d'aria convertibili selezionati e WindFreeTM

Sconto fino al 43% su modelli selezionati di TV Neo QLED 8K, Neo QLED, QLED, OLED e 4K UHD

Samsung, il più grande marchio indiano di elettronica di consumo, ha annunciato i suoi maggiori saldi estivi, 'Sorprendente Presa Festival“, che offre una gamma di offerte eccezionali ed entusiasmanti cashback su un’ampia gamma di prodotti su Samsung.com, sull’app Samsung Shop e nei Samsung Exclusive Stores.

Durante 'Sorprendente Presa FestivalI clienti possono beneficiare di un massimo di Sconto del 64%. Su modelli selezionati della serie Galaxy S, Galaxy Z e Galaxy A, modelli selezionati di tablet, accessori e dispositivi indossabili Galaxy saranno disponibili a prezzi fino a Sconto del 77%.. Acquistando modelli selezionati di laptop della serie Galaxy Book4, i clienti possono beneficiare di sconti fino a Sconto del 24%..

Alcuni modelli TV Samsung selezionati, come le serie Neo-QLED 8K, Neo QLED, OLED, The Frame e Crystal UHD, saranno disponibili a prezzi fino a Sconto del 43%.. Acquistando modelli selezionati di televisori Neo QLED 8K, Neo QLED e OLED, i clienti possono usufruire di un rimborso bancario fino a 20.000 INR. Inoltre, i clienti possono usufruire di vantaggi fino a 5.000 INR come bonus di scambio sull'acquisto di tutti i televisori.

IL 'Sorprendente Presa FestivalIl 2024 offrirà sconti e prezzi senza precedenti su una gamma di apparecchi digitali come frigoriferi, lavatrici, forni a microonde, monitor e condizionatori d'aria.

Con noi “Compra di più, risparmia di più” piattaforma, i clienti potranno risparmiare un ulteriore 5% acquistando due o più prodotti tramite Samsung.com o l'app Samsung Shop. La piattaforma “Acquista di più, risparmia di più” consente ai consumatori di usufruire di offerte in bundle su una gamma di prodotti Samsung.

L'entusiasmo non finisce qui, i clienti possono ottenerlo fino al 48% Ottieni un'ampia gamma di elettrodomestici premium come frigoriferi side-by-side, eleganti frigoriferi con porta francese e frigoriferi multiuso antigelo. Possono anche migliorare la loro esperienza in cucina con il pacchetto Bespoke AI acquistando e gustando tre o più prodotti selezionati Sconto aggiuntivo del 10%..

I modelli di lavatrice selezionati saranno disponibili su Sconto fino al 50%.. Inoltre, riceveranno una generosa garanzia di 20 anni sul motore con inverter digitale sia per le macchine a caricamento frontale completamente automatiche che per quelle a caricamento dall'alto completamente automatiche. Per un facile accesso, è disponibile anche un'opzione di rata mensile conveniente a partire da soli INR 1.490 per il caricamento frontale completamente automatico, INR 990 per il caricamento dall'alto completamente automatico e INR 756 per le lavatrici semiautomatiche.

“Siamo felici di riportare i tanto attesi saldi estivi su Samsung.com e sui Samsung Exclusive Stores. Attraverso Fab Grab Fest, vogliamo offrire le migliori offerte ai nostri clienti. Stiamo assistendo a un'adozione incoraggiante di 'Buy More' Politica Save More”, quindi al Fab Grab Fest, offriremo flessibilità ai nostri clienti non solo per creare pacchetti con l'intera gamma Samsung, ma anche per godere di un ulteriore sconto del 5% sul pacchetto e per deliziare i clienti, offriremo anche lo stesso giorno consegna su modelli selezionati. ha affermato Sumit Walia, Vicepresidente, D2C Business, Samsung India

I modelli di schermi selezionati saranno disponibili su fino al 61% SU. Inoltre, i clienti riceveranno anche un supporto a parete gratuito acquistando modelli selezionati di display intelligenti e monitor da gioco. Samsung offrirà inoltre una garanzia di 3 anni e un rimborso fino al 20% (fino a 10.000 INR) su tutti i display.

Scegli i modelli Convertible e WindFreeTM L'aria condizionata sarà disponibile a Fino al 47% di sconto. I clienti possono trarne vantaggio ulteriore 10% Sconto per l'acquisto di due o più unità Modelli AC WindFree™. Inoltre, questi modelli sono dotati di una garanzia estesa sulla parte PCB, offrendo una garanzia standard di 1 anno e un'ulteriore garanzia estesa di 4 anni.

Nell'ambito delle interessanti offerte bancarie i clienti possono sperimentare risparmi eccezionali fino a Rimborso del 22,5%. Quando si utilizza HDFC Bank, ICICI Bank e altre principali carte di debito e credito, con un limite massimo di cashback fino a 25.000 rupie indiane.

Sorprendente Presa Festival Offerte