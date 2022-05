Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 Ha diverse volte sparse per tutta l’isola che contengono preziose spoglie. Quindi, se non sei sicuro di dove trovarne uno, ecco tutte le posizioni del caveau di Fortnite nel Capitolo 3 della Stagione 2.

È un gioco elettronico L’isola ospita alcune delle cose più insolite e misteriose. Le modifiche alla mappa sono praticamente risolte e ci sono molte cose che i giocatori possono fare ed esplorare.

Fortnite Chapter 3 Stagione 2 contiene diversi dungeon giganti che contengono molti oggetti bottino di alto livello che possono essere utili durante le battaglie. Le casseforti non sono una novità nel gioco ed Epic Games ne ha introdotte molte in tre capitoli.

Tutti i caveau sono costituiti da una stanza del tesoro nascosta dietro pareti indistruttibili. Quando le condizioni di accesso sono soddisfatte, la porta del Vault si aprirà, consentendo ai giocatori di accedere a bottino utile.

Tutte le posizioni del caveau di Fortnite nel capitolo 3 della stagione 2

Attualmente, ci sono un totale di otto posizioni del caveau in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 e quasi tutte si trovano in Seven Outposts, ad eccezione di una posizione in Command Cavern.

Per aprire un caveau in Fortnite, avrai bisogno di un altro giocatore. Questa è una cosa molto facile da fare in modalità duo, trio o squadra in cui i tuoi compagni di squadra possono aiutarti. Puoi anche assumere un NPC per aiutarti ad aprire un caveau.

Ecco tutte le posizioni del caveau in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2:

caveau 1: Grotta guida – È possibile trovare una cantina in fondo all’area.

È possibile trovare una cantina in fondo all’area. Volta 2: Sette avamposti I – Su una collina a sud-ovest di grassa

Su una collina a sud-ovest di grassa Volta 3: Sette Avamposto II – Deposito di legname di Logjam nord-ovest.

Deposito di legname di Logjam nord-ovest. Volta 4: Sette Avamposto III – Bogle quotidiano di nordest.

Bogle quotidiano di nordest. Volta 5: Sette Avamposto IV – L’avamposto è a sud del Kundo Canyon, sulla spiaggia.

L’avamposto è a sud del Kundo Canyon, sulla spiaggia. caveau 6: Sette Avamposto V – L’avamposto è a nord-ovest di Cuddle Camp e il bunker è in una capanna.

L’avamposto è a nord-ovest di Cuddle Camp e il bunker è in una capanna. Volta 7: Settimo Sesto Avamposto – Bottino di sud-est e crocevia di Coney a sud-ovest.

Bottino di sud-est e crocevia di Coney a sud-ovest. caveau 8: Settimo Settimo Avamposto – Questa volta si trova a est del Santuario e si trova in fondo a una capanna sull’isola.

Puoi anche fare riferimento all’immagine qui sotto per avere un’idea migliore di tutte le posizioni del caveau di Fortnite, per gentile concessione Fortnite.gg.

Questo è tutto. Assicurati di tenere d’occhio gli altri giocatori che atterrano nelle vicinanze.

Questo è tutto. Assicurati di tenere d'occhio gli altri giocatori che atterrano nelle vicinanze.



