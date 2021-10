Geo batte Airtel e lascia Vodafone Idea

Nuova Delhi: Reliance Jio ha acquisito circa sei nuovi clienti e mezzo in un mese. Secondo un rapporto dell’Autorità per le telecomunicazioni (TRAI), ad agosto sono entrati a far parte della società 8,49mila abbonati. D’altra parte, Bharti Airtel ha 1,37 lakh di abbonati. Ma Vodafone Idea ha perso 6,33 mila abbonati quel mese. Ed è molto più di un client Reliance Jio appena aggiunto!

Secondo l’ultimo rapporto, il numero di abbonati a Reliance Jio è aumentato a Rs 44,38 crore. Questo ha messo Bharti Airtel, guidata da Sunil Mittal, in una feroce competizione. La base totale di abbonati di Bharti Airtel è di 35,41 crore di rupie.

D’altra parte, secondo i dati diffusi da TRAI, Vodafone Idea ha perso una parte significativa dei suoi abbonati mobili lo scorso agosto. Di conseguenza, il numero di abbonati della società è sceso a 26,1 crore di rupie.

Nel complesso, Vodafone Idea è ora un operatore in difficoltà. Il governo ha recentemente annunciato un pacchetto di aiuti per tali organizzazioni. Vodafone Idea sarà la principale beneficiaria dell’annuncio del governo centrale. che affogavano nei debiti. L’annuncio della moratoria darà ulteriore tempo per saldare gli arretrati del reddito lordo rettificato (AGR). Vodafone Idea ha perso 14,3 abbonati a luglio.

Nel settembre di quest’anno, TRAI ha rilasciato i suoi dati sulle velocità di download e upload. Secondo l’elenco del regolatore, Reliance Jio ha avuto la velocità di download più alta a 20,9 Mbps, seguita da Vodafone Idea con una velocità di download media di 14,4 Mbps. La velocità di Airtel era di 11,9 Mbps.

D’altra parte, Vodafone Idea ha superato la sezione download con una velocità di 8,2 Mbps. Reliance Geo è al secondo posto con una velocità di download di 8,2 Mbps. Lo scorso settembre, la velocità di download dell’Airtel indiano era di 4,5 Mbps.

Puoi leggere di più: LBNL con più ricariche sui piani 99, 319 e 8 taka