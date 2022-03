Google sta sperimentando un tema più oscuro per la sua app di ricerca mobile/il mondo delle informazioni digitali

Google ha iniziato a implementare una modalità più scura migliorata che sostituisce il grigio scuro come vediamo nell’impostazione della modalità scura in Ricerca Google e sostituirà il grigio scuro attualmente disponibile con un’intensa tonalità di nero secondo Rapporti recenti.



Il colore scuro sembra attraente e divertente. Attualmente, la modalità grigio scuro disponibile offre un’esperienza straordinaria per gli utenti. Questo aggiornamento del colore nero ha esteso la durata della batteria ed è buono anche per la vista. Quindi, se il tuo cellulare ha uno schermo OLED, risparmierà la batteria del tuo telefono. OLED è l’acronimo di Organic Light Emitting Diode ed è una tecnologia che utilizza LED in cui la luce viene emessa da molecole organiche. OLED funziona senza retroilluminazione. Quindi questo tema nero scuro supporterà sicuramente lo schermo OLED del tuo telefono.

Molte app offrono la modalità oscura come YouTube, Messenger, Instagram, ecc. Allo stesso modo, Google offre questa modalità in Android 10. Questa è disponibile nell’ultima versione beta 13.8 di Google in Google Play Store. Questa tonalità di grigio più scura e più chiara del nero più scuro già disponibile non solo ridurrà gli effetti collaterali dell’affaticamento oculare digitale, ma ridurrà anche l’intorpidimento dei muscoli oculari. Per attivare questa impostazione, fai semplicemente clic sul menu a discesa del colore da Tema chiaro a Tema scuro in modo da goderti un’ottima visualizzazione del contrasto di Android o Windows 10. Non oscurerà il desktop o lo screen saver di Windows e nient’altro. L’impostazione del programma o dell’applicazione rimane la stessa. Questo aggiornamento sarà più visibile nel feed Discover di Google. Ma penso che il cambiamento non avverrà in aree come Snapshot. Speriamo che questo aggiornamento venga rilasciato presto, per quanto ne so non è ancora ampiamente disponibile.

Come con gli effetti sempre più negativi della digitalizzazione, i nostri occhi sono gravemente colpiti e irritati mentre lavoriamo d’ufficio o cerchiamo cose come incarichi e documenti di ricerca, anche l’esposizione alla luce blu provoca effetti dannosi. Nel frattempo, suggerisco a tutti di fare delle pause per permettere ai muscoli oculari di scaricare lo stress.

