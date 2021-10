Messaggi crittografati registrati – Delilah Dragojevic in una chat segreta con questa collaborazione su Philip? | ultime notizie

La telecamera è stata registrata…

Jovana Tomi Matora ha visitato Delilah Dragojevi in ​​isolamento, mentre si preparava per il programma di stasera. I due parlarono in simboli, ea un certo punto Dalila si coprì il viso con uno specchio e sussurrò a Jovana. Mentre Giovanna si copriva la bocca con le mani, rispose Dragojevich.

Accordo di sicurezza – Fotocamera vietata! Dopo il litigio con Irma, Tara Simov ha detto alla produzione di questo Accordo di sicurezza – Fotocamera vietata! Dopo il litigio con Irma, Tara Simov ha detto alla produzione di questo

La conversazione privata di Dalil e Dujana è iniziata: si sono incontrati in una situazione privata, quindi hanno concordato su come agire? La conversazione privata di Dalil e Dujana è iniziata: si sono incontrati in una situazione privata, quindi hanno concordato su come agire?

Nel momento in cui ha tolto l’anello – Milan Milosevic ha guardato tutti i dettagli, e questa è stata la reazione di Dejan Dragojevic Nel momento in cui ha tolto l’anello – Milan Milosevic ha guardato tutti i dettagli, e questa è stata la reazione di Dejan Dragojevic

Vladimir Tomovich entra nella cooperativa? Dichiara vendetta crudele! Pronunciò parole selvagge: “Li ho lasciati nudi…!” Vladimir Tomovich entra nella cooperativa? Dichiara vendetta crudele! Pronunciò parole selvagge: “Li ho lasciati nudi…!”

“O ti calmi o diventi più forte”, disse Jovana.

– Sì, non sappiamo cosa accadrà tra un minuto – aggiunse Dalila.

Guarda come sembrava tutto qui sotto:

Se vuoi scoprire le ultime novità sui partecipanti al reality show “Zadruga”, le trovi a questo link.