Le autorità egiziane rilasciano l’artista robotica “Ida”

Le autorità egiziane hanno rilasciato l’artista robot “Aida”, che si affida all’intelligenza artificiale per disegnare opere d’arte, dopo essere stata trattenuta dalla dogana per diversi giorni.

Miller si offrì di rimuovere il modem, ma disse che non poteva rimuovere le telecamere necessarie per la capacità di Ida di disegnare.

L’artista utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per trasformare ciò che registra attraverso le telecamere in opere d’arte.

Ha elogiato il lavoro dell’ambasciatore britannico, dicendo che “ha lavorato tutta la notte per liberare Ida”, ma ha notato che il suo rilascio tardivo ha reso difficile prepararla per lo spettacolo di giovedì.

Ida e le sue opere sono state spedite in apposite scatole per viaggi aerei, per posta aerea, al Cairo, per partecipare alla mostra “Forever is Now”, che durerà fino al 7 novembre.