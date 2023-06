Master Detective Archives: Rain Code ‘Mysteriful Limited Edition’ A Little Late (Nord America)

Alla fine di questo mese, Spike Chunsoft rilascia Master Detective Archives: Code Rain su Nintendo Switch.

Sfortunatamente, se finisci per ordinare una copia della “Mysteriful Limited Edition” e ti trovi in ​​Nord America, potrebbe esserci un leggero ritardo. Invece di rilasciare insieme alle offerte standard e digitali, ora dovrebbe “soddisfare le richieste per questa versione” entro 14 luglio 2023.

“Archivi Master Detective: Rain Code L’edizione standard e le edizioni digitali non saranno interessate e saranno disponibili come originariamente pubblicizzato 30 giugno 2023 data di rilascio.”

Il peluche shinigami è stato la causa della battuta d’arresto e ora la questione è stata risolta:

Questa battuta d’arresto è il risultato degli imprevisti e inevitabili ritardi riscontrati durante il processo di sdoganamento per il peluche Shinigami Spirited da 6,5″. Questo problema doganale è stato risolto. Il team di Spike Chunsoft, Inc. continua. Lavorando a stretto contatto con i suoi partner per accelerare il lancio della Mysteriful Limited Edition. “

Inizieranno le versioni standard e digitale del gioco 30 giugno. Puoi controllare la nostra copertura precedente per ulteriori informazioni su questa prossima versione.