La perdita di Pixel 8 descrive in dettaglio le specifiche del display

Dopo altre due perdite di specifiche, un’altra perdita di Pixel 8 oggi presenta nuovi dettagli sui prossimi smartphone di Google, questa volta includendo dettagli sullo schermo su entrambi i dispositivi.

Secondo Kamila Wojciechowska, Autorità AndroidePixel 8 e Pixel 8 Pro sono tutti impostati per avere schermi più piccoli. Il Pixel 8 è apparentemente impostato per misurare 6,17 pollici, in calo rispetto ai 6,31 pollici precedenti. Questa volta, anche il dispositivo più piccolo adotterà finalmente una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ma la risoluzione rimarrà la stessa a FHD+ (2400 x 1080).

Anche Pixel 8 Pro vedrà una diminuzione delle dimensioni, ma nessuno se ne accorgerà. Lo schermo misurerà ancora 6,7 ​​pollici, ma con un pannello solo un millimetro più stretto. Sembra che entrambi i telefoni apporteranno anche modifiche drastiche agli angoli dello schermo, probabilmente a causa dell’adozione di una copertura in vetro piatto da parte del Pro.

È interessante notare, tuttavia, che Pixel 8 Pro apparentemente ridurrà una certa risoluzione, da Pixel 6 Pro e 7 Pro da 3120 x 1440 a 2992 x 1344. Ciò riduce anche il numero di pixel per pollice a 490 da 512. Ma sembra un buon compromesso per essere una frequenza di aggiornamento migliorata nel Pro. Il telefono sembra essere capace di più modalità di frequenza di aggiornamento, a 5Hz, 10Hz, 30Hz e poi qualsiasi cosa tra 60Hz e 120Hz. Nel frattempo, Pixel 8 supporterà 10Hz, 30Hz, 60Hz e 120Hz.

Forse l’aggiornamento più gradito arriva con la luminosità. Ovviamente, il Pixel 8 raggiungerà il massimo a 1.400 nit mentre il Pixel 8 Pro raggiungerà il massimo a 1.600 nit. Sono 1.000 nit in più rispetto alla generazione Pixel 7 nello stesso scenario con HDR. Questi valori provengono dal codice, non dalle misurazioni effettive. Google ha valutato Pixel 7 Pro con una luminosità massima di 1.500 nit.

La serie Pixel 8 dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

