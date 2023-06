I possessori di TV Sony Bravia potranno presto rispondere alle chiamate Zoom dal divano

Televisori Sony Bravia Sarà il primo dispositivo a supportare l’imminente app Zoom per TV su Google Play. Sebbene il lavoro a distanza sia diminuito poiché le aziende attirano follower Torna in ufficioE si stanno ancora divertendo Lavoro da casa Oppure gli arrangiamenti misti potrebbero presto partecipare a riunioni virtuali dai loro divani del soggiorno. Questo arriva dopo che Apple ha annunciato il WWDC 2023 FaceTime sta arrivando su Apple TV (tramite iPhone compositi) entro la fine dell’anno.

I televisori Bravia non dispongono di webcam integrate, quindi dovrai acquistarne una bravi cam per far funzionare la configurazione. Oltre ad abilitare le chiamate Zoom, l’accessorio da $ 200 può regolare le impostazioni dell’immagine e del suono in base alla posizione e alla distanza dalla TV. Consente inoltre di controllare la TV con i gesti delle mani senza sollevare il telecomando, abilita un avviso di prossimità che rileva quando i bambini si siedono troppo vicini (poiché non lo faranno) e aggiunge una modalità di risparmio energetico che oscura lo schermo se non c’è nessuno in giro. Lui sta guardando.

Immagine della tavola divisa. A sinistra, una figura astratta seduta su un divano in soggiorno con la luminosità della TV al massimo. A destra, la stessa figura è seduta su una sedia a rotelle più vicina al televisore con una luminosità impostata a circa il 70 percento.

Sony afferma che l’app Zoom per TV sarà disponibile per i televisori Bravia “entro l’inizio dell’estate”. L’Head of Product Design di Bravia, Shusuke Tomonaga, ha dichiarato: “Questa partnership consentirà ai nostri clienti di godere di una comunicazione video più realistica su una TV a grande schermo nel loro salotto, consentendo loro di comunicare di più con le persone a cui tengono, sia che stiano lavorando da casa, o l’apprendimento a distanza, o semplicemente mettersi al passo con amici e familiari.