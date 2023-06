Google invia un’email sull’eliminazione delle vecchie foto dell’archivio album

Google ha inviato oggi un’e-mail di “Aggiornamento archivio album” per informare gli utenti che la vecchia interfaccia utente della Galleria per Hangouts non sarà più disponibile il mese prossimo.

Google afferma: “Alcuni contenuti disponibili solo nell’archivio album verranno eliminati a partire dal 19 luglio”, tra cui:

Casi rari come miniature piccole e commenti o Mi piace sull’album

Alcuni dati di Google Hangouts dall’archivio dell’album

Immagini di sfondo caricate nel selettore di temi di Gmail prima del 2018

visitare get.google.com/albumarchive Rivela una vecchia interfaccia utente della galleria in cui l’album più popolare si chiama “Foto da Hangouts”. Google afferma che queste sono le “foto e video condivisi su Hangouts”.

È organizzato per conversazione, inclusi i thread SMS, con la voce più recente che risale al 2016, nel mio caso. Alcune delle gallerie qui contengono centinaia di immagini che appaiono anche in Google Chat per una singola conversazione che hai verificato.

Album Archive “non sarà più disponibile” il 19 luglio 2023 e Google consiglia agli utenti di scaricare una copia dei dati prima di tale data tramite Uscire.

Non sarebbe male seguire il suggerimento di Google e ottenere una copia di queste immagini, ma… Il meglio che posso dire – Queste foto devono essere disponibili in Google Chat e rimanere tali anche dopo il mese successivo. Semmai, questo è un buon viaggio nella memoria nel tempo in cui usavo pesantemente Google per la messaggistica dei consumatori.

Questa è onestamente un’e-mail molto confusa, comunque corrispondente documento giustificativo È ospitato nella pagina della guida “Picasa e Picasa Web Album”. Sembra essere una reliquia di questo vecchio prodotto e di Google+. Tuttavia, questa vista della galleria in cui puoi vedere tutte le foto che hai inviato in qualsiasi chat è piuttosto carina.