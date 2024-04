Come la Somalia sta lavorando per raggiungere la stabilità economica in Kenya e Uganda



Mogadiscio, Somalia – Nonostante sia classificato come uno dei paesi più corrotti e insicuri, la missione di stabilizzare la Somalia potrebbe aver dato i suoi frutti, dato che il paese situato nel Corno d'Africa è ora diventato uno dei paesi che attrae gli stranieri, alcuni dei quali lavorano e altri vivono di investimenti.

Secondo una fonte diplomatica, le rimesse totali dalla Somalia al Kenya e all’Uganda ammontavano rispettivamente a 180 e 21 milioni di dollari, una chiara indicazione che molti africani orientali potrebbero essersi trasferiti in Somalia per cercare opportunità di lavoro.

Attualmente, ci sono circa 35.000 ugandesi in Somalia che inviano fino a 60.000 dollari al giorno, e le rimesse del Kenya sono stimate a 500.000 dollari al giorno. Il Kenya è uno stretto vicino della Somalia e i due paesi cooperano bene nel commercio e negli investimenti.

“Dobbiamo solo risvegliare la nostra gente affinché aggiunga valore alle competenze che vogliamo commercializzare qui per ottenere di più da questa economia”, ha detto Nathan Mugisha, vice capo della missione dell’Uganda in Somalia, al quotidiano dell’Africa orientale a Mogadiscio.

“Abbiamo molte opportunità qui nel settore agricolo, nel lavoro umano qualificato, soprattutto nel settore edile e minerario. Dobbiamo solo essere più organizzati. Questa missione contribuisce con rimesse tra i 50.000 e i 60.000 dollari al giorno, ma questo non è niente in confronto a What. I keniani mandano a casa.

Dal Kenya, la Somalia è alla ricerca di servizi altamente qualificati, e molti di essi si uniscono anche a ruoli aziendali, umanitari, di servizi, di gestione alberghiera e di ospitalità.

I diplomatici hanno recentemente affermato che ci sono più di 30.000 keniani che attualmente lavorano in Somalia, e questo numero è destinato a crescere di cinque volte nei prossimi cinque anni a seguito dell’adesione del paese del Corno d’Africa alla Comunità dell’Africa orientale, garantendo la libera circolazione delle persone. all'interno della Somalia. Blocco.

La Somalia non è menzionata nell’ultimo rapporto della Banca Centrale del Kenya sulle rimesse per l’anno terminato a marzo 2024, che elenca Tanzania, Uganda, Sud Africa, Nigeria, Sud Sudan, Zambia, Costa d’Avorio, Egitto e Malawi come principali fonti di rimesse. Keniani nella diaspora nel loro paese.

Secondo Robert Mugemba, consigliere dell’ambasciata ugandese, la Somalia potrebbe superare l’Arabia Saudita in termini di rimesse. L’Uganda, come il Kenya, è un importante partner per la sicurezza e lo sviluppo della Somalia.

Garoowe in linea