Ondata di caldo nel sud-est asiatico: l’indice di calore in Tailandia supera i 52 gradi poiché le Filippine rischiano di “sovraccaricare” i sistemi energetici.

L'agenzia ha riferito che le temperature hanno superato i 40 gradi Celsius (104 Fahrenheit) in 26 province questo mese. La provincia settentrionale di Lampang ha registrato la temperatura più alta finora quest’anno pari a 44,2 gradi, appena al di sotto della temperatura più alta mai registrata in Thailandia – 44,6 gradi – osservata l’ultima volta nel 2016 e nel 2023.

Il caldo nel sud-est asiatico sta chiudendo le scuole e aumentando la domanda di energia, con temperature in Myanmar che raggiungono i 48 gradi

Secondo i dati pubblicati sul sito web dell'autorità statale di regolamentazione dell'energia, il consumo di energia in Tailandia è salito lunedì a un altro record di 36.699 megawatt in mezzo all'aumento delle temperature. Questa è stata la terza volta che la domanda ha raggiunto un nuovo picco in circa una settimana.

Il Met Office ha consigliato alle persone di evitare attività all’aperto per un lungo periodo di tempo, poiché si prevede che le temperature massime nella maggior parte delle aree raggiungeranno i 40 gradi martedì. Il Ministero della Sanità Pubblica ha dichiarato la settimana scorsa che i decessi legati al caldo sono saliti a circa 30 quest’anno a livello nazionale.

Lunedì una donna usa un ventilatore elettrico per rinfrescarsi a Bangkok, mentre la temperatura è salita a più di 40 gradi Celsius. Foto: EPA-EFE

L'indice di calore di Bangkok – una misura di quanto fa caldo tenendo conto dell'umidità – è stato indicato come superiore a 52 gradi ed è “estremamente pericoloso” martedì, l'amministrazione metropolitana ha pubblicato su Facebook.

“I nostri consumi sono improvvisamente aumentati perché fa molto caldo”, ha detto Marcos ai giornalisti lunedì. “Continuiamo a monitorare l’approvvigionamento energetico”.

Ha detto che il Paese attuerà strategie volte a prevenire qualsiasi aumento dei prezzi dell’elettricità “almeno per il momento”.

Lunedì l'operatore della rete del paese ha emesso avvisi gialli su possibili interruzioni della fornitura all'isola principale di Luzon e Visayas. Si prevede che la domanda di energia a Luzon raggiungerà il picco di 13.893 megawatt, solo circa 1.000 megawatt in meno rispetto alla capacità disponibile.

Secondo il servizio meteorologico del paese, le temperature hanno raggiunto il record di 38,8 gradi nella capitale Manila sabato, e hanno raggiunto i 39,2 gradi nelle Filippine settentrionali domenica.