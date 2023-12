Governo: “Dare priorità alla sicurezza e alla salute” durante le vacanze

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’Unità di Epidemiologia e Sorveglianza del Ministero della Salute [ESU] Vuole “ricordare alla nostra comunità di dare priorità alla sicurezza e alla salute”.

Un portavoce del governo ha dichiarato: “Con l’aumento dei viaggi e delle riunioni familiari durante questo periodo gioioso, è importante essere consapevoli dei potenziali rischi associati alla trasmissione dell’influenza e del coronavirus.

“Considerare lo stato di salute e di vaccinazione dei partecipanti a eventi e riunioni, in particolare quelli più a rischio, come gli anziani e gli individui immunocompromessi. Sottoporsi al test per COVID-19. Questo può aiutare a identificare i casi asintomatici e prevenire la diffusione asintomatica.” virus.

“Prendi in considerazione l’idea di ospitare riunioni più piccole per ridurre il rischio di trasmissione del virus. Le riunioni all’aperto sono più sicure di quelle al chiuso, quindi scegli le celebrazioni all’aperto quando possibile. Per i gruppi più numerosi, le celebrazioni virtuali possono fornire un’alternativa divertente e sicura.

“Pratica una buona igiene, compreso il lavaggio frequente delle mani. Copri bocca e naso con un fazzoletto quando tossisci o starnutisci e getta i fazzoletti usati nella spazzatura. Se non hai un fazzoletto, tossisci o starnutisci nel gomito, non nel gomito mani.

“Se viaggi, indossa una maschera in spazi affollati o chiusi, come aeroporti, aerei e trasporti pubblici, e pratica il distanziamento sociale. Porta con te gli articoli necessari come maschere, disinfettanti per le mani, salviette disinfettanti e fazzoletti.

“Seguendo queste considerazioni, tutti possiamo contribuire a creare un periodo di vacanze sicuro e piacevole per tutti”, ha affermato il ministro della Sanità Kim Wilson. Diamo la priorità al benessere dei membri della nostra comunità e facciamo scelte responsabili durante questo periodo speciale.

“Il Ministero della Salute augura a tutti buone feste e buone feste”.

