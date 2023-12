Ricercatore cambogiano: la decennale Belt and Road Initiative sta dando un forte slancio alle relazioni Cina-ASEAN.

Un uomo lavora presso lo stabilimento General Tire Technology (Cambogia) nella zona economica speciale di Sihanoukville (SSEZ) a Sihanoukville, Cambogia, il 21 novembre 2023. (Foto di Liao Hongqing/Xinhua)

“La Belt and Road Initiative ha fornito e continuerà a fornire enormi benefici alla Cambogia, all’ASEAN e al resto del mondo, contribuendo alla costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”, afferma il ricercatore cambogiano Thong Mengdavid.

PHNOM PENH, 23 dicembre (Xinhua) — Dopo un decennio, la proposta cinese della Belt and Road Initiative ha impresso un forte slancio allo sviluppo sociale ed economico dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), ha affermato venerdì un ricercatore cambogiano. .

Thong Mengdavid, supervisore della ricerca presso l’Asian Vision Institute, un think tank indipendente con sede a Phnom Penh, ha affermato che nell’ambito della Belt and Road Initiative, una serie di mega progetti in cui la Cina ha investito o assistito sono stati implementati nei paesi dell’ASEAN.

Questa foto aerea scattata il 28 ottobre 2022 mostra l'autostrada Phnom Penh-Sihanoukville (PPSHV) nella provincia di Kampong Speu, in Cambogia. (Superstrada PPSHV/dispensa via Xinhua)

I progetti BRI nella regione includono la zona economica speciale di Sihanoukville, l’autostrada Phnom Penh-Sihanoukville, l’aeroporto internazionale Siem Reap-Angkor in Cambogia, la ferrovia Cina-Laos in Laos e la ferrovia ad alta velocità Jakarta-Bandung in Laos. Indonesia. la ferrovia della costa orientale in Malesia e il nuovo corridoio commerciale internazionale terrestre e marittimo, tra gli altri.

“La Belt and Road Initiative ha svolto un ruolo decisivo nella costruzione della connettività nella regione dell'ASEAN e tra la Cina e l'ASEAN”, ha detto all'agenzia di stampa Xinhua.

Ha aggiunto: “Questi progetti, per citarne alcuni, hanno contribuito in modo significativo a migliorare l'economia e il commercio nella regione e hanno dato un forte impulso agli sforzi dell'ASEAN e della Cina nella costruzione di una comunità con un futuro condiviso verso l'umanità moderna e civilizzata”.

Mengdavid ha affermato che questi progetti della Belt and Road Initiative hanno dato impulso al commercio e agli scambi interpersonali tra la Cina e l’ASEAN e hanno contribuito ad attrarre investimenti diretti esteri nella regione.

Il treno passeggeri Lane Xang della ferrovia Cina-Laos passa davanti a un centro di manutenzione a Luang Prabang, Laos, 30 marzo 2023. (Foto di Zhu Xing/Xinhua)

Ha aggiunto che la Cina è diventata il principale partner commerciale dell'ASEAN per 14 anni consecutivi, mentre l'ASEAN è rimasta il principale partner commerciale della Cina per tre anni consecutivi.

Ha affermato che la BRI è complementare al Piano generale sulla connettività ASEAN (MPAC) 2025, affermando che la sinergia tra la BRI e l’MPAC 2025 ha contribuito sempre più alla connettività regionale, alla pace, alla stabilità, alla prosperità economica e allo sviluppo sostenibile.

“Posso dire che la Belt and Road Initiative ha dato un contributo importante alla promozione della pace, della sicurezza, dell'armonia, dello sviluppo sostenibile e globale e della prosperità condivisa nella regione”, ha affermato MengDavid.

“Non c'è dubbio che i progetti della Belt and Road Initiative continueranno a rafforzare la cooperazione tra Cina e ASEAN in termini di promozione della crescita, riorganizzazione del sistema economico regionale e globale e promozione del regionalismo e dell'integrazione”, ha aggiunto.

Questa foto aerea scattata il 30 settembre 2023 mostra un treno elettrico ad alta velocità con unità multiple (EMU) della ferrovia ad alta velocità Jakarta-Bandung che corre a Purwakarta, in Indonesia. (Xinhua/Xu Chen)

L’ASEAN comprende Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam.

La Cina ha lanciato nel 2013 la Belt and Road Initiative, riferendosi alla cintura economica della Via della Seta e alla Via della Seta Marittima del 21° secolo, per costruire reti commerciali e infrastrutturali che collegano l’Asia all’Europa, all’Africa e oltre le antiche rotte commerciali della Via della Seta.

Negli ultimi dieci anni, la Cina ha firmato documenti di cooperazione con la Belt and Road Initiative con più di 150 paesi e più di 30 organizzazioni internazionali.

Parlando dell'impatto dell'iniziativa Belt and Road sulla Cambogia, MengDavid ha affermato che la Cambogia è stata uno dei primi paesi ad abbracciare l'iniziativa Belt and Road e che da allora il progresso sociale ed economico del Regno ha continuato a svilupparsi e migliorare in modo significativo.

Tecnici al lavoro su un'enorme fresatrice per tunnel (TBM) di fabbricazione cinese nel cantiere del Genting Tunnel della East Coast Railway Line vicino a Bentong, nello stato di Pahang, in Malesia, il 29 aprile 2022. (Xinhua/Zhou Wei)

Ha aggiunto: “Il tenore di vita delle persone sta aumentando a causa dell'aumento degli investimenti cinesi e dello sviluppo delle infrastrutture, nonché dell'afflusso di visitatori cinesi”. “Ciò ha contribuito notevolmente allo sviluppo socioeconomico della Cambogia e alla riduzione della povertà creando molte opportunità di lavoro per il popolo cambogiano”.

Mengdavid ha aggiunto che i progetti BRI fondamentali come centrali idroelettriche, zone industriali, autostrade, porti e aeroporti aiuteranno la Cambogia a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di diventare un paese a reddito medio-alto entro il 2030 e un paese ad alto reddito entro il 2050.

“Nel complesso, la Belt and Road Initiative ha e continuerà a fornire enormi benefici alla Cambogia, all'ASEAN e al resto del mondo, contribuendo alla costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità”, ha affermato. ■