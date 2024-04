Rabbit R1, qualcosa che dovrebbe essere solo un'app, in realtà è solo un'app Android

Mishal Rahman / Autorità Android

Lire turche; Dott Il Rabbit R1 è un gadget AI portatile che sembra eseguire Android sotto il cofano.

Molti revisori hanno criticato l'utilità degli strumenti di intelligenza artificiale come Rabbit R1, affermando che non fanno molto per sostituire uno smartphone e dovrebbero invece essere solo un'app.

In effetti, l'intera interfaccia utente dell'R1 sembra essere gestita da un'unica app Android.

Quando startup come Humane e Rabbit hanno presentato per la prima volta i loro gadget basati sull’intelligenza artificiale alcuni mesi fa, i primi sostenitori speravano che questi compagni di intelligenza artificiale avrebbero inaugurato una nuova era di intelligenza artificiale indossabile. Sfortunatamente per loro, entrambi i prodotti sono stati lanciati in modo incompleto, lasciando ai revisori tecnologici altra scelta che criticarli aspramente.

Ad esempio, Rabbit R1 non fa quasi nulla che il tuo telefono Android non possa fare. Nella pratica pratica, abbiamo notato che lo strumento ti consente di fare cose come parlare con un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) per ottenere risposte a domande, scattare una foto di un oggetto per ottenere informazioni su di esso, riprodurre musica da Spotify, chiamare un corri da Uber o ordina cibo da Doordash, ma questo è tutto. Se tutto ciò che uno strumento di intelligenza artificiale come Rabbit R1 può fare può essere replicato tramite un'app Android, perché queste aziende non rilasciano semplicemente un'app invece dell'hardware che costa centinaia di dollari, richiede un piano dati mobile separato per essere utile e ha durata della batteria terribile? Si scopre che è esattamente quello che ha fatto Rabbit… più o meno. READ Google rilascia la versione 100 del browser Chromse con la nuova icona inclusa

Vedi, si scopre che Rabbit R1 sembra eseguire Android sotto il cofano e l'intera interfaccia con cui gli utenti interagiscono è alimentata da una singola app Android. Un informatore ha condiviso con noi il file APK di Rabbit R1 e, con qualche modifica, siamo riusciti a installarlo su un telefono Android, in particolare un Pixel 6a.

Una volta installato, abbiamo potuto configurare il nostro telefono Android come se fosse un Rabbit R1. Il tasto di aumento del volume sul nostro telefono corrisponde al tasto del Rabbit R1, permettendoci di procedere attraverso la procedura guidata di configurazione, creare un account “rabbithole” e iniziare a parlare con l'assistente AI. Poiché il Rabbit R1 ha uno schermo più piccolo e con una risoluzione molto inferiore rispetto al Pixel 6a, l'interfaccia della schermata iniziale occupa solo una piccola parte dello schermo del telefono. Tuttavia, abbiamo potuto porre una domanda all'assistente AI come se stessimo utilizzando l'hardware reale di Rabbit R1, come puoi vedere nel video incorporato di seguito.

Non ci siamo presi la briga di testare altre funzionalità, come l'integrazione di Spotify e Vision, ecc., ma non saremmo sorpresi se alcune di esse non funzionassero. Dopotutto, l'app Launcher di Rabbit R1 è progettata per essere preinstallata nel firmware e dotata di diverse autorizzazioni distinte a livello di sistema, alcune delle quali siamo stati solo in grado di concederle, quindi alcune funzionalità probabilmente fallirebbero se ci provassimo. Tuttavia, il fatto che questa app funzioni sul mio telefono è piuttosto divertente ed è una testimonianza del fatto che molti di questi prodotti hardware di nicchia, fondamentalmente, funzionano su una versione modificata di AOSP. READ WhatsApp: OTP senza problemi ...

